30 يونيو.. زراعة 3 آلاف فدان جوجوبا على مياه الصرف الصحي

شهدت محافظة البحر الأحمر نهضة ونمواً في جميع القطاعات استجابةً للأولويات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن أبرز هذه الأولويات بناء الإنسان وتوفير سبل الحياة الكريمة والتنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار. تم تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية لتوفير الحياة الكريمة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى المعيشة بتكلفة 16 مليار جنيه.

أحد أهم هذه المشروعات هو مشروع زراعة 3 آلاف فدان بنبات الجوجوبا على مياه الصرف الصحي المعالج. تم تنفيذ هذا المشروع على مراحل، حيث تستهدف كل مرحلة زراعة ألف فدان بتكلفة 138 مليون جنيه. يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بدعم التنمية الشاملة واستخدام الوقود الحيوي صديق البيئة. تم استخدام 25 ألف متر مكعب من مياه صرف معالج ثلاثيًا، حيث تم إنشاء محطة معالجة ثلاثية لمياه الصرف بطاقة 90 ألف متر مكعب يوميًا بتكلفة بلغت 875 مليون جنيه. تضم المحطة 12 حوضًا وتستخدم المياه للري والزراعة، كما يتم بيع هذه المياه إلى الفنادق لري الأشجار.

أما فيما يتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي في مدن المحافظة، فقد شهد تنفيذ عدة مشروعات ساهمت في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم. تم إنشاء محطة معالجة في منطقة وادي الجمال بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصحي الثنائية في مدينة سفاجا بطاقة 10 آلاف متر مكعب بتكلفة 130 مليون جنيه.

كما تم تنفيذ مشروع الصرف الصحي في مدينة سفاجا بتكلفة 350 مليون جنيه، وإنشاء محطات وشبكات صرف صحي في رأس غارب والقصير بتكلفة 140 مليون جنيه، بالإضافة إلى إحلال وتجديد محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة.

كما جرى إحلال وتجديد خط مياه سفاجا/القصير بتكلفة 90 مليون وإحلال وتجديد خط مياه قنا/سفاجا بتكلفة 60 مليون جنيه وإحلال وتجديد محطة تعبئة السيارات بمياه الشرب بتكلفة 45 مليون جنيه وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه بالغردقة بتكلفة 85 مليون وتركيب شبكات مياه وصرف صحي لمشروع إسكان 6 آلاف وحدة سكنية بالغردقة بتكلفة 42 مليون جنيه فضلا عن إنشاء خط تغذية الجونة بمياه الري بتكلفة 108 ملايين جنيه وإنشاء محطة معالجة صرف صحي مدمجة بمدينة مرسى علم بتكلفة 10 ملايين جنيه وإنشاء شبكة مياه وصرف صحي لـ15 عمارة سكنية بمنطقة سوق الدهار بالغردقة بتكلفة 5 ملايين جنيه.

كما تم إنشاء شبكة مياه مجمع مواقف الشركات السياحية بالغردقة بتكلفة 8 ملايين جنيه وإنشاء شبكة مياه بمنطقة النجدة بالغردقة بتكلفة 13 مليون جنيه وإحلال وتجديد سيارات مياه وسيارات كسح وصرف بالغردقة بتكلفة 60 مليون وإنشاء شبكة مياه الشرب والصرف الصحي لمساكن الروضة البديل للعشوائيات بالغردقة بتكلفة 60 مليون جنيه وتغذية المجزر الآلي بسفاجا بتكلفة 70 مليون جنيه وإنشاء خط الري للجزر الوسطى بطريق المطار بتكلفة 20 مليون جنيه وإنشاء خط الريم للممشى السياحي بالغردقة بتكلفة 7 ملايين وعمل توسعات صرف صحي وخدمة المناطق المحرومة والمستجدة بعدد 8 محطات رفع وشبكات جار تنفيذها بتكلفة 950 مليون جنيه وإحلال وتجديد محطة رافع مياه الدهار بالغردقة بتكلفة 200 مليون جنيه وإحلال وتجديد محطات رفع مياه قنا/سفاجا بتكلفة 100 مليون جنيه وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بمدينة رأس غارب بتكلفة 25 مليون جنيه.

كما شهدت المحافظة إحلال وتجديد شبكات المياه في الغردقة بتكلفة 29 مليون جنيه، وتركيب وصلات منازل صرف صحي في رأس غارب بتكلفة 5 ملايين جنيه، وإنشاء شبكة المياه والصرف الصحي لـ18 عمارة سكنية في منطقة البدارى بالغردقة بتكلفة 16 مليون جنيه، وإحلال وتجديد عدادات خط مياه الكريمات/الغردقة بتكلفة 12 مليون جنيه، وإحلال وتجديد معدات كهروميكانيكية لمحطات رفع الصرف الصحي بالغردقة بتكلفة 50 مليون جنيه.

تعظيم الموارد الذاتية:

وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الموارد الذاتية وتماشيا مع السياسة العامة للدولة بتحسين الصورة الذهنية والبصرية.. قامت المحافظة بحصر كافة العمارات وسط التجمعات السكنية والتي صدر لها قرار إزالة ضمن مشروعات الإسكان منخفض التكاليف والتي تم تعويض البعض منهم بوحدات بديلة وهدم العمارات وإعادة بناء عمارات بديلة بمساحات أكبر حيث تم بناء 56 عمارة سكنية بمدينة الغردقة وإنشاء 14 عمارة سكنية في مدينة رأس غارب ويجري طرح إنشاء 20 عمارة جديدة بمنطقة البدارى بالغردقة، كما تم إنشاء سوق حضاري عبارة عن مجمع خدمات متكامل بمنطقة الدهار وبلغت تكلفة إنشاء المجمع 190 مليون جنيه.

كما شهدت المحافظة تنفيذ مشروعات في قطاع مياه الشرب حيث تم تنفيذ مشروعات بقيمة 2 مليار و484 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات بقيمة 2 مليار و90 مليون جنيه بإجمالي تكلفة نهائية 4 مليارات و574 مليون جنيه.

وفي قطاع الطرق؛ تم تنفيذ مشروعات بقيمة 3 مليارات و542 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 253 مليون جنيه بإجمالي 3 مليارات و845 مليون جنيه.

وفي قطاع الكهرباء تم تنفيذ مشروعات بقيمة 181 مليون جنيه، وفي قطاع الإسكان تم تنفيذ مشروعات بقيمة 242 مليون جنيه، ويجري تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 759 مليون جنيه، وفي قطاع التعليم العالي تم تنفيذ مشروعات بقيمة 127 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 270 مليون جنيه بإجمالي 407 ملايين جنيه.

وفي قطاع التعليم العام تم تنفيذ مشروعات بقيمة 153 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 151 مليون جنيه بإجمالي 304 ملايين جنيه؛ وفي قطاع الصحة تم تنفيذ مشروعات بقيمة 99 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 163 مليون جنيه بإجمالي 262 مليون جنيه.

وفي قطاع الشباب والرياضة تم تنفيذ مشروعات بقيمة 36 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 6 ملايين جنيه بإجمالي 42 مليون جنيه، وفي قطاع الأزهرية تم تنفيذ مشروعات بقيمة 344 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 91 مليون جنيه بإجمالي 335 مليون جنيه.

وفي مجال الأوقاف تم تنفيذ مشروعات بقيمة 33 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 25 مليون جنيه بإجمالي 58 مليون جنيه، وفي قطاع التموين تم تنفيذ مشروعات بقيمة 27 مليون جنيه؛ وفي قطاع التضامن الاجتماعي تم تنفيذ مشروعات بقيمة 13 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات أخري بقيمة 6 ملايين جنيه بإجمالي 19 مليون جنيه ومشروعات أخرى بقطاعات متنوعة تم تنفيذ مشروعات بتكلفة 177 مليون جنيه ويجري تنفيذ مشروعات أخرى بقيمة 138 مليون جنيه بإجمالي 315 مليون جنيه.

وشهدت محافظة البحر الأحمر في قطاع التعليم خلال الفترة الأخيرة من عام 2014 حتى الآن 55 مدرسة ما بين إنشاء جديد أو عمل توسعات وإنشاء فصول جديدة بجميع مدن المحافظة في جميع المراحل التعليمية، كما تم إنشاء 4 شواطئ عامة للمواطنين بمدينة الغردقة تحت اسم "منتجع العائلات" منها اثنين في نطاق حي جنوب الغردقة واثنان في نطاق حي شمال الغردقة لتكون متنزها للأسر والعائلات بجانب تطوير ورفع كفاءة الممشى السياحي القديم جنوب الغردقة وإنشاء ممشي سياحي جديد شمال الغردقة وتطوير طريق المطار بشكل حضاري يليق بمدينة الغردقة السياحية.