السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الأسئلة مباشرة".. طلاب الثانوية بالفيوم يكشفون سر فرحتهم بعد امتحان العربي (لايف)

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

شهدت لجان الامتحانات بالثانوية العامة في محافظة الفيوم، انضباطا كبيرا وتشديدا كبيرا على الضوابط التي أقرتها الوزارة لمنع الغش، إلا أن مادة اللغة العربية كانت بداية خير مبشرة  للطلبة، حيث تباينت آراء الطلاب ولكن أغلبهم أعلن أن الامتحان سهل ومباشر.

سهل والأسئلة مباشرة

وقال محمد احمد، طالبة بمدرسة الشهيد صلاح البشيهي، إن امتحان اللغة العربية كان سهل، والاسئلة مباشرة.

فيما أكد الطالب محمد كمال، أن الامتحان بدايتة سهلة ولكن كان يحتاج بعض الوقت لانه طويل والاسئلة المقالية كانت تحتاج وقت.

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طالبة: الامتحان في مستوى الطالب المتميز صعب ومحتاج دحيح

فيما أوضحت الطالبة ندى محمد، أن الامتحان في مستوى الطالب المتميز صعب ومحتاج دحيح لغة يعرف يحل الامتحان النحو كان صعب وغير مباشر.

وتعددت آراء الطلاب حول امتحان اللغة العربية ما بين السهل المباشر والصعب الذي يحتاج وقت طويل.

 انطلاق امتحانات الثانوية العامة

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024، السبت، 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية، وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا.

وهم موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا. 

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

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