مجدي مرشد: 30 يونيو أعادت الوطن للمصريين وقضت على  أحلام جماعات الشر

هنأ الدكتور مجدي مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر رئيس المكتب التنفيذي للحزب، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، موضحا ان انتصرت للهوية المصرية بعد محاولات مستميتة لايقاعها في بؤر الظلام والانهيار.

وأضاف مرشد في تصريحات له إن الذكرى الـ11 لثورة 30 يونيو والتي يفصلنا عن قدومها ايام قليلة تأتي في وقت تواجه فيه الدولة المصرية تحديات جمة سواء إلى المستوى الداخلي أو الخارجي.

القضاء على جماعات الشر

وأشار مرشد الى أن هذه الذكرى لها أهمية كبيرة لدى المصريين لأهميتها في القضاء على جماعات الشر واعادة مصر لمكانتها الاقليمية والدولية الرائدة، والدفاع عن الوسطية والاعتدال المصري والحضارة الراسخة على مدى قرون.

وأكمل نائب رئيس حزب المؤتمر أن الإرهاب استخدم قبل اندلاع الثورة من أجل كسر إرادة الدولة، الأمر الذي جعل الانتصار عليه ودحره من جذوره أحد أهم المنجزات.

أعادت الوطن للمصريين

واردف الدكتور مجدي مرشد أن ثورة 30 يونيو أعادت الوطن للمصريين وقضت على أحلام جماعات الشر مطالبا من المصريين الاستفادة من دروس هذه الثورة الوطنية والاصطفاف خلف القيادة السياسية من أجل الحفاظ على مصلحة الوطن والمواطن.

واختتم مرشد إن ثورة يونيو انطلقت بالدولة نحو البناء والتنمية عبر ثورة من الإنجازات، بعدما موضحا أنه في ظل شروع الدولة في القضاء على الإرهاب كانت هناك خطوات واثبة في البناء والتعمير.