السبت 22 يونيو 2024
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مراسل "القاهرة الإخبارية": أبناء غزة حرموا من أداء الامتحانات هذا العام بسبب الحرب

يوسف أبو كويك مراسل
يوسف أبو كويك مراسل القاهرة الإخبارية

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إنَّه في هذا التوقيت من كل عام اعتاد أبناء غزة من الطلاب في المرحلة الثانوية على أداء امتحانات الثانوية العامة، ويبلغ عددهم 89 ألف طالب وطالبة من أبناء فلسطين.

39 ألف طالب من أبناء غزة حُرموا من أداء الامتحانات هذا العام بسبب الحرب

وتابع مراسل القناة، في تغطية خاصة من "خان يونس": إن 39 ألف طالب من أبناء غزة حُرموا من أداء الامتحانات هذا العام، بسبب الحرب الدائرة في القطاع والعدوان الإسرائيلي المتواصل.

430 طالبًا بمرحلة الثانوية العام استشهدوا بفعل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية

وأضاف أن بحسب تقديرات وزارة التربية والتعليم، فإن هناك 430 طالبًا بمرحلة الثانوية العام استشهدوا بفعل الغارات والاعتداءات الإسرائيلية.

وأكد أنَّ هذه هي المرة الأولى منذ عام 1948 التي يحرم فيها الطلاب من قطاع غزة من أداء الامتحانات النهائية بمرحلة الثانوية العامة، لافتًا إلى استمرار قصف المدافع على قطاع غزة، فقد سُمع منذ الصباح الباكر اليوم دوي انفجارات قصف مدفعي متركز في وسط وغرب مدينة رفح الفلسطينية.

القاهرة الإخبارية غزة الثانوية العامة طلاب الثانوية العامة الامتحانات

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