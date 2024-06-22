السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كيفية تهيئة بيئة مناسبة لمذاكرة الثانوية العامة 2024

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

مع نهاية العام الدراسي نقدم لك كيفية تهيئة بيئة مناسبة لمذاكرة الثانوية العامة 2024 لتحسين مستوى أبنائك وللتخلص من أي مشكلات أو مشاعر سلبية في فترة المذاكرة.

مع نهاية العام الدراسي الجديد يبحث الكثير من الآباء عن طرق ونصائح فعالة للتعامل مع أبنائهم ولتحفيزهم للدراسة والاستذكار بطريقة أسهل، وحلول لجميع المشكلات التي يمكن أن يعاني منها أبنائهم أثناء الامتحانات نقدم كيفية تهيئة بيئة مناسبة لمذاكرة الثانوية العامة 2024.

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كيفية تهيئة بيئة مناسبة لمذاكرة الثانوية العامة 2024

1-توفير مكان محدد للمذاكرة بعيدًا عن الضوضاء، ليساعد على التركيز وإنجاز المهام المطلوبة.

2-تنظيم استخدام الأجهزة الإلكترونية في خلال اليوم، حيث يجب عدم استخدامها أثناء المذاكرة وقبل النوم.

3-اختيار وقت المذاكرة المناسب، والذي تكون فيه أكثر نشاطًا وتركيزًا، حيث ينصح باختيار وقت بعد الظهيرة خلال النهار للمذاكرة.

4-يجب وضع خطة زمنية للمذاكرة قبل الامتحان بوقت كافي ومراجعة المعلومات، وذلك لسهولة استرجعها في وقت الامتحان.

5-استخدام استراتيجية المجموعات عن طريق تصنيف المعلومات في مجموعات وتجميعها، حيث تزداد قدرة الدماغ على تذكر المعلومات المجمعة.

6-تعتبر الذاكرة قصيرة المدى، لذلك حاول التركيز على حفظ 7 أشياء فقط، حيث لا تستطيع الذاكرة حفظ أكثر من ذلك.

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ما هي أعراض قلق الامتحانات ؟

احرصي على متابعة سلوك  ابنك وحالته النفسية عند بدء الامتحان، لتتأكد من عدم وجود أي تغيرات في سلوكياته أو حالته المزاجية، من أهم أعراض الشعور بالقلق هي:

1-خلل في عدد ساعات النوم.

2-عدم القدرة على التركيز.

3-الشعور بانفعال زائد.

4-اضطرابات في الشهية.

5-فقدان الطاقة والحماس.

6-ثرة الحزن والبكاء.

7-الإصابة بألم في المعدة.

8-الشعور بالغثيان ودوخة.

بعد أن تعرفت إلى نصائح للمذاكرة  وأفضل طرق للمذاكرة وتنظيم الوقت أثناء الدراسة، يجب عليك تحفيز ابنائك  للعمل بكد ووضع أهداف لهم وتقديم الجوائز ليزداد حماسهم. كما يجب عليك تهيئة بيئة مناسبة لهم وتوفير جميع العوامل التي تساعد على تحصيل المواد الدراسية والنجاح والتفوق.

 

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