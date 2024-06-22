أدعية قبل المذاكرة لطلاب الثانوية العامة 2024 من أكثر الكلمات التي تتصدر القائمة البحثية عبر جوجل حاليا حيث يبحث طلاب الشعب الدراسية الثلاثة (علمي علوم، علمي رياضة، أدبي) على صيغ لدعاء الاستذكار لتقليل التوتر وتسهيل الاجابة على الامتحانات في كافة المواد الدراسية.

أدعية قبل المذاكرة لطلاب الثانوية العامة 2024

تتلخص صيغ أدعية قبل المذاكرة لطلاب الثانوية العامة 2024 فيما يلي:-

اللهم إني أسألك صفاء الذهن.. وسرعة الفهم.. وقوة الحفظ.. وبركة الوقت.. وسهولة الاستذكار.. اللهم إني أسألك الصلاح والتوفيق.. والصواب عند الاجابة.. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين.. وأصلح لي شأني كله يارب العالمين.

اللهم بلغني أعلى المراتب في الدنيا والأخرة يارب العالمين.. اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا واسمك الأعظن الذي إذا دعوا به اجبت.. أن تيسر لي كل أموري وتسهل لي دربي وتقضي حاجتي يارب العالمين.

اللهم رحمتك أرجو.. وفقني بقدرتك إلى ما هو خير لي يا أرحم الرحمين يا رب العالمين.. اللهم يا من لا يصعب عليه شيء أعني على الدراسة.. وبارك لي في الوقت.. والجهد.. وألهمني الصواب عند الاجابة.

دعاء طلاب الثانوية العامة 2024

اللهم اجعل عاقبة أمري في الامتحانات نورا وسرورا.. اللهم إنك على كل شئ قدير.. اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين.. اللهم يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات سد كافة الطرق إلا إليك.. وأغلق كافة الأبواب إلا بابك.. اللهم وكلت أمري وإليك ألجأت ظهري وفوضت أمري ولا راد لقضائك ولا مانع لعطائك.. لا إله إلا أنت سبحانك.. إني كنت من الظالمين.

اللهم يا معلم موسي علمني.. ويا مفهم سليمان فهمني.. ويا مؤتي لقمان الحكمة فصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب.. اللهم اجعل ألسنتا عامرة بذكرك وقلوبنا بخشيتك.. وأسرارنا بطاعتك.. إنك على كل شئ قدير.

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