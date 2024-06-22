ريم أبو عيد: شرف لأي كاتب أن يقترن اسمه باسم طه حسين

عبرت الكاتبة الروائية ريم أبو عيد، عن سعادتها بوصول روايتها "ستانلي" إلى القائمة الطويلة لجائزة طه حسين للرواية المنشورة 2024، التي ينظمها نادي القصة بالقاهرة.

ريم أبو عيد: المرة الأولي أشبه بفرحة طفل صغير

وقالت “أبو عيد” في تصريحات خاصة لـ “الدستور”: “المرة الأولى دائما لها رونق خاص وشعور مختلف يشبه فرحة طفل صغير بأول ليلة عيد تمر عليه أو فرحة عاشق عثر أخيرا على حب عمره، ويبدو أن اجزاء ثلاثية الإسكندرية لها حظ وفير من فرحة المرة الأولى”.

تابعت: “هذه هي المرة الأولى التي أتقدم لجائزة أدبية بجزء من أجزاء الثلاثية وتحديدا الجزء الثالث والأخير والذي يحمل عنوان (ستانلي)، ويحالفني الحظ ويتم ترشيح الرواية للجائزة في القائمة الطويلة”.

وشددت ريم أبو عيد: “ما أسعدني أكثر أن الجائزة مصرية من نادي القصة العريق وتحمل اسم قامة وقيمة أدبية عظيمة وهو عميد الأدب العربي طه حسين الذي أثرى الثقافة المصرية والعربية وكان نجما ساطعا في سماء الفكر والأدب، وبلا شك إنه شرف بالغ لأي أديب أو روائي أن يقترن اسمه باسم هذا العظيم الخالد دكتور طه حسين وبالتاكيد يغمرني شعور بالفخر أن أول جائزة أدبية أتقدم إليها بإحدى روايات ثلاثية الإسكندرية تحمل اسمه".

استطردت: “كما يغمرني شعور مبهم أيضا بأن الإسكندرية تلك الساحرة الآسرة لقلبي ما زالت تبادلني حبا بحب فبعد أن فاز سيناريو فيلمي (متروبول) في العام الماضي بجائزة ممدوح الليثي بمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر المتوسط والذي كنت قد كتبته عن روايتي متروبول الجزء الأول من ثلاثية الإسكندرية وكان أول سيناريو أكتبه لفيلم روائي وأول جائزة للسيناريوهات غير المنفذة أتقدم إليها، ها هي الإسكندرية تغدق علي من نفحات كرمها مرة أخرى لتكون روايتي ستانلي من ضمن القائمة الطويلة المرشحة لجائزة طه حسين من نادي القصة بمصر”.

اختتمت ريم أبو عيد: “رواية ستانلي ترصد تاريخ مدينة الإسكندرية منذ العام 1882 الذي احتلها فيه الإنجليز وحتى جلائهم عنها في العام 1952 وذلك من خلال تعاقب أجيال عائلة شهدت كل الأحداث المتعاقبة التي مرت على المدينة في تلك الحقبة الزمنية في إطار يمزج بين الواقع والخيال أو بين ما هو مرئي وما هو غيبي في عالم الروح الرحيب، وبالطبع أتمنى أن تستكمل ستانلي مراحل الجائزة وتفوز أيضا وفي حال فوزها سأهدي هذا الفوز مناصفة لكل من مدينة الإسكندرية وإلى دار غراب للنشر والتوزيع الصادرة عنها الرواية وكل أجزاء ثلاثية الإسكندرية وجواهرجي الأدب الناشر حسن غراب الذي ينتقي بعناية لأعمال التي يصدرها عن الدار ومن بينهم رواية ستانلي”.