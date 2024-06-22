عقب تصدرها الترند.. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب

تصدرت الفنانة شيرين عبدالوهاب محركات البحث الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بسبب مقطع صوتي مسرب لزوجها السابق الفنان حسام حبيب، الذي أكد فيه أن "شيرين" في خطر كبير بسبب طمع عائلتها فيها.

وأثار هذا المقطع الصوتي المسرب لـ"حبيب" الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، خاصًة بعدما ألغت شيرين حفلها الأخير، لخضوعها لمرحلة استشفاء، بعد إعلانها منذ فترة خطبتها.

ويرصد "الدستور" القصة الكاملة لأزمة الفنانة شيرين عبدالوهاب فى سياق السطور التالية

الحكاية بدأت قبل عيد الأضحي المبارك، عندما قررت الفنانة شيرين عبدالوهاب الكشف عن خطبتها من أحد رجال الأعمال التي رفضت ذكر اسمه بناءً على رغبته، خاصًة أنه بعيدًا عن الوسط الفني، ومن ثم خرج زوجها السابق الفنان حسام حبيب مهنئًا لها، وإعلانه دعمه المستمر لها بسبب علاقة الحب والصداقة بينهما.

حالة الهدوء التي عاشتها الفنانة شيرين منذ انفصالها عن الفنان حسام حبيب، لم تستمر طويلًا، حتى إعلانها إلغاء حفلها الغنائي في دبي، والذي كان مقررًا إقامته برفقة الفنان الإماراتي حسين الجسمي، يوم 21 يونيو، ليتم استبدالها بالنجم تامر عاشور، وهذا الأمر أدخلها في دائرة "الترند" من جديد.

وسُرب مقطع صوتي لـ"حبيب" يعلن فيه أن الفنانة شيرين زوجته السابقة في خطر، لطمع عائلتها فيها، ورغبتها المستمرة في الابتعاد عنها.

وقال في التسريب الصوتي: "شيرين تعرضت لظلم من أهلها باعوها واستولوا على بيوتها وفلوسها، حقها تاخد علاج وحقها عليكم توقفوا جنبها، وميشرفنيش يكونوا أهلي".

رد شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب

وكتب محمد عبد الوهاب شقيق شيرين عبدالوهاب عبر حسابه على "فيسبوك" في تعليقه ردًا على انتشار تلك التسريبات: "توضيح بشأن التسجيل الصوتي المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعى، أولاً.. أنه سيتم اللجوء للقضاء واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من نشر تلك الأكاذيب التي تطال من سمعتهم".

وتابع: "ثانيا.. صاحب التسجيل الصوتي، أيا كان شخصه، يتعمد تناول الشأن الداخلي لأسرتنا من أجل دوافع مغرضة، ثالثا.. دون الخوض في تفاصيل، جميع الاتهامات ومحاولات التشهير الواردة بالرسالة الصوتية سبق تناولها جميعا في ساحات القضاء وثبت بما لا يدع مجالا للشك كذب تلك الافتراءات وعدم مصداقيتها سواء فيما يخص حياتها الشخصية أو حياتها العملية".

واختتم: "رابعا.. نهيب بالسادة رواد وسائل التواصل الاجتماعي المهتمين بهذا الشأن عدم تداول ذلك التسجيل الصوتي أو إعادة نشره حفاظا على سمعة من شملهم التسجيل ولتجنب المساءلة القانونية".

رد حسام حبيب على التسريب الصوتى

وأكد الفنان حسام حبيب أن هذا التسجيل الصوتي لم يكن مُصرحًا به لأي جهة إعلامية، وإنما كانت دردشة مع أحد أصدقائه الذي سٌرق هاتفه، وسربت منه هذه التسجيلات، كما أكد أنه سيتقدم ببلاغ ضد من قام بهذه السرقة، محذرًا من تداول تلك التسجيلات.

رد الفنانة شيرين عبدالوهاب

لم تخرج الفنانة شيرين عبدالوهاب، هذه المرة لترد على أي شخص أو أي تسريبات نهائيًا، بل فضلت أن تستكمل رحلتها العلاجية حتى تستشفى تمامًا مما كانت عليه، تاركة خلفها كل هذه الأحاديث والشائعات.