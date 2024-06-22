السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ضبط المتهم بدهس طفل بسيارته بالأميرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأميرية من أحد المستشفيات باستقباله طفلا مقيم بدائرة القسم، توفى متأثرًا بإصابته بكسور وكدمات متفرقة بالجسم.

 تفاصيل الواقعة

بالانتقال وسؤال والده مالك محل مقيم بذات العنوان، قرر بأنه حال عبور نجله الطريق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

تم تحديد وضبط السيارة وقائدها مالك محل ملابس مقيم بمحافظة القاهرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وعلل هروبه خشية المساءلة القانونية، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأميرية القاهرة سيارة الإجراءات القانونية حادث

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