السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التعليم: امتحان اللغة العربية لم يتسرب.. وكلمة "قطر" غير موجودة بالامتحان

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024 لم يتسرب، وأن الامتحان المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن كلمة "قطر" وجمعها غير صحيح.

وأوضحت المصادر أن الوزارة نجحت في تأمين أسئلة الامتحان منعًا للغش، مشيرة إلى فشل جروبات الغش في تداول الامتحان الصحيح.

ضبط طالبين يغشان إلكترونيًا

في سياق متصل، كشف شادي زلطة، المتحدث باسم الوزارة، عن ضبط طالبين في لجان امتحانية بمحافظتي السويس وسوهاج وهما يغشان إلكترونيًا باستخدام سماعات الأذن.

وأكد زلطة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الطالبين، كما وجه وزير التربية والتعليم باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المسئولين عن التفتيش على هاتين اللجنتين.

امتحانات الثانوية العامة 2024

يُذكر أن امتحانات الثانوية العامة 2024 قد انطلقت يوم الإثنين 10 يونيو، حيث يتقدم لها 745 ألفًا و86 طالبًا موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية.

وشددت الوزارة على ضرورة التزام الطلاب بتعليمات الإجابة، وأن يظللوا دائرة الإجابة التي يختارونها بشكل كامل، مع وضع علامة × واضحة على أي إجابة خاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة بدلاً منها.

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