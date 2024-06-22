السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما مدى فعالية عامل النمو لتجديد الشعر في علاج تساقط الشعر؟

تساقط الشعر
تساقط الشعر

يعتبر عامل النمو لتجديد الشعر (GFHR) علاج واعد لتساقط الشعر باستخدام عوامل النمو لتحفيز نمو الخلايا وتعزيز نمو الشعر الطبيعي، إذ أنه فعال لأنواع مختلفة من تساقط الشعر، ويقدم نتائج غير جراحية وطبيعية المظهر.

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تساقط الشعر

مشكلة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص حول العالم، ومن بين العلاجات المختلفة المتاحة، برز عامل نمو الشعر (GFHR) كحل واعد، ويستخدم هذا العلاج عوامل النمو، وهي مواد طبيعية قادرة على تحفيز نمو الخلايا وتكاثرها وشفاءها وتمايزها، ودعونا نفهم فعالية عامل النمو لتجديد الشعر في علاج تساقط الشعر، مع تفصيل آلياته وفوائده والقيود المحتملة.

يتضمن عامل النمو لتجديد الشعر تطبيق عوامل النمو مباشرة إلى فروة الرأس لتعزيز نمو الشعر ومنع تساقطه.

عادة ما يتم اشتقاق عوامل النمو هذه منالبلازما الغنية بالصفائح الدموية(PRP) أو الخلايا الجذعية أو البروتينات النشطة بيولوجيًا. تتضمن عملية العلاج عادةً الخطوات التالية:

يتم استخلاص عوامل النمو من دم المريض أو من مصادر أخرى. ويتم تفعيل هذه العوامل وإعدادها للتطبيق. يتم حقن عوامل النمو المنشطة في فروة الرأس باستخدام إبر دقيقة أو جهاز الوخز بالإبر الدقيقة لضمان اختراق عميق لطبقات الجلد.

كيف تعمل عملية تجديد الشعر بعامل النمو؟ 

تعمل عوامل النمو عن طريق تحفيز نشاط بصيلات الشعر وتعزيز تكاثر الخلايا الحليمية الجلدية التي تلعب دورًا حاسمًا في نمو الشعر. 

وتشمل الآليات الرئيسية ما يلي:

 تكاثر الخلايا: عوامل النمو مثل عامل النمو المشتق من الصفائح الدموية (PDGF) وعامل النمو المحول بيتا (TGF-β) تحفز تكاثر الخلايا في بصيلات الشعر، مما يشجع نمو الشعر الجديد.

 تكوين الأوعية الدموية: يعمل عامل نمو بطانة الأوعية الدموية (VEGF) على تعزيز تكوين أوعية دموية جديدة، مما يضمن وصول كمية كافية من العناصر الغذائية والأكسجين إلى بصيلات الشعر. 

التأثيرات المضادة للالتهابات: يمكن لعوامل النمو أن تقلل الالتهاب في فروة الرأس، مما يخلق بيئة صحية لنمو الشعر. تنشيط الخلايا الجذعية: تعمل بعض عوامل النمو على تنشيط الخلايا الجذعية في فروة الرأس، مما يؤدي إلى تجديد بصيلات الشعر

فوائد عامل النمو لتجديد الشعر

GFHR هو علاج غير جراحي، مما يجعله خيارًا مفضلًا لأولئك الذين لا يرغبون أو غير قادرين على الخضوع لإجراءات استعادة الشعر الجراحية.

وبما أن عوامل النمو عادة ما تكون مستمدة من جسم المريض نفسه، فإن خطر حدوث ردود فعل تحسسية أو آثار ضارة يكون في حده الأدنى.

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