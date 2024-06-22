"قاليباف" الأقرب للفوز وبيزشكيان ينافس بقوة.. من يحسم انتخابات الرئاسة الإيرانية؟

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن وجود المرشح الإصلاحي، الدكتور مسعود بيزشكيان، في انتخابات الرئاسة الإيرانية يشكل مفاجأة كبيرة للإيرانيين، حيث منع مجلس صيانة الدستور معظم الإصلاحيين من الترشح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.

وحسب تقرير للصحيفة اليوم، أطلق جميع المرشحين الستة لانتخابات الرئاسة الإيرانية وهم خمسة محافظين وإصلاحي واحد، حملات انتقدت السياسات الاقتصادية والمحلية والخارجية التي تنتهجها الحكومة، فضلًا عن المعاملة العنيفة التي تتعرض لها النساء من قبل شرطة الأخلاق، وسخروا من التقييمات الرسمية الوردية للتوقعات الاقتصادية في إيران باعتبارها أوهام ضارة.

الحكومة الإيرانية تحشد لانتخابات الرئاسة

وتجري انتخابات الرئاسة الإيرانية في 28 يونيو الجاري لاختيار خليفة للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي قُتل الشهر الماضي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية أن المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي له الكلمة الأخيرة في جميع القرارات السياسية الرئيسية في إيران، لكن الرئاسة هي التي تحدد الأجندة المحلية، وبدرجة أقل، يمكنها التأثير على السياسة الخارجية.

وتابعت "يعد إقبال الناخبين مؤشرا مهما للحكومة، ومقياسا لدعمها وشرعيتها، وقد ظل متخلفا وسط المقاطعة ولا مبالاة الناخبين، وإلى حد ما، تعكس المناقشات الانقسامات الحقيقية داخل الصف السياسي والإحباط العام، حتى بين المسئولين، إزاء المشاكل التي تواجهها البلاد".

مسعود بيزشكيان هل يفوز بانتخابات الرئاسة الإيرانية؟

واعتبرت "نيويورك تايمز"، أن وجود المرشح الإصلاحي، مسعود بيزشكيان، يشكل مفاجأة، ومع ذلك، قد يكون هذا أيضًا حيلة حكومية لزيادة نسبة الإقبال على الانتخابات، كما قال أحد الخبراء في الشأن الإيراني.

وقالت سانام فاكيل، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في معهد تشاتام هاوس في لندن، إن الدكتور بيزشكيان، جراح القلب ووزير الصحة السابق وعضو البرلمان منذ فترة طويلة، كان "مرشحًا رمزيًا يحاول إثارة النقاش وحشد أصوات الناس".

وأوضحت فاكيل أن موسم الانتخابات في إيران أظهر مستوى من النقاش العام الصارم الذي نادرًا ما نشهده في بعض دول المنطقة التي تعيش فيها حكومات استبدادية.

وقالت الصحيفة الأمريكية إنه على الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة، فإن إثارة الاهتمام الكافي لإقناع الناخبين بالذهاب إلى صناديق الاقتراع بأعداد كبيرة لا يزال يمثل تحديًا، حيث تنتشر سخرية الناخبين على نطاق واسع، فقد أكد العديد من الإيرانيين في المقابلات وفي منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي المنتديات الانتخابية العامة أنهم فقدوا الثقة في تحقيق تغييرات مهمة من خلال صناديق الاقتراع ويفضلون إنهاء حكم رجال الدين.

وقال طالب جامعي مخاطبا يزشكيان خلال تجمع عقد مؤخرا في جامعة طهران، "نحن مستاءون من خداعك الملون كل يوم"، فيما انفجر الجمهور في القاعة بالهتاف والتصفيق ثم تحدى الطالب أهمية منصب الرئاسة وتساءل قائلا "ما معنى الرئاسة عندما لا تكون لديها القدرة على التأثير على من هم أعلى ولا تظل محصنة ضد تدخل أجهزة المخابرات؟".

من جهته رد الدكتور بيزشكيان، وقال إنه كرئيس، لن تكون لديه القدرة على إنجاز العديد من الأشياء التي طلبها، مثل إطلاق سراح السجناء السياسيين، حتى لو أراد ذلك، مشيرا إلى أنه يعارض شرطة الأخلاق، وقال إنه تحدث علنًا ضد معاملة مهسا أميني، الشابة الكردية التي توفيت في حجز شرطة الأخلاق في عام 2022، ما أثار انتفاضة على مستوى البلاد.

وتابع "نحن نفعل أشياء تجعل النساء والفتيات يكرهوننا، ولهذا سلوكنا هو من يجعلهم تصادميين".

محمد باقر قاليباف المرشح الأوفر حظا في انتخابات الرئاسة الإيرانية

وقالت الصحيفة إنه في الوقت الحالي، المرشح الأوفر حظا هو المحافظ، محمد باقر قاليباف، القائد السابق لفيلق الحرس الثوري الإسلامي وعمدة طهران السابق الذي يشغل الآن منصب رئيس البرلمان.

ويعتبر قاليباف شخصية قوية تربطه علاقات وثيقة بخامنئي وقد أبلغ الكثيرون عن المخالفات وفضائح متعددة تورط فيها قاليباف وعائلته، بما في ذلك الفساد المالي والبدع الأيديولوجية مثل الدعوة إلى التقشف بينما ينفق أقاربه ببذخ في الخارج.

والمرشحون المحافظون الأربعة الآخرون هم سعيد جليلي، وهو متشدد للغاية شغل مناصب عليا، بما في ذلك منصب كبير المفاوضين النوويين؛ أمير حسين غازي زاده هاشمي، نائب الرئيس في حكومة إبراهيم رئيسي؛ علي رضا زاكاني، عمدة طهران الحالي؛ ومصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد الذي شغل منصب مدير مكافحة التجسس في وزارة المخابرات ووزير العدل.

وقد سعى قاليباف إلى إثبات قدرته على تحسين كفاءة الحكومة، واشتكى خلال مناقشة متلفزة على مائدة مستديرة من أن ما لا يقل عن 30% من إجمالي عائدات النفط يضيع في التهرب من العقوبات، وهو رقم مرتفع غير مقبول.