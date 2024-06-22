القبض على المتهم في غسل 30 مليون جنيه بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وغيره من النقد الأجنبي) خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقُدِّرَت أفعال الغسل التي قام بها المذكو بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.