السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القبض على المتهم في غسل 30 مليون جنيه بالقاهرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الاتجار غير المشروع بالعملة الصعبة (الدولار الأمريكي وغيره من النقد الأجنبي) خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وقُدِّرَت أفعال الغسل التي قام بها المذكو بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة غسل أموال الدولار الامريكي النقد الأجنبي

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