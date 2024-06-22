السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استشارى يحذر من استقبال الزوار لمدة أسبوع عقب العودة من رحلة الحج

أمجد الحداد
أمجد الحداد

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن وزارة الصحة وجهت نصائح للحجاج العائدين من مناسك الحج، موضحًا أن موسم الحج يكون به أشخاص من بلاد عديدة قد يكونون حاملين لبعض الفيروسات مما يؤدي لنقل العدوى، مشددًا على أن الراحة مهمة بعد مشقة رحلة الحج وتعرّض بعض الحجاج للإجهاد الحراري.

يمنع أن يكون هناك أحضان مع ذوى الحجاج حتى لا يحدث نقل عدوى

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، ، أنه لا بد من متابعة الحالة الصحية للحاج بعد العودة، مشددا على ضرورة منع استقبال الزوار لمدة أسبوع، "يمنع أن يكون هناك أحضان مع ذوي الحجاج حتى لا يحدث نقل عدوى، فيجب الراحة التامة للحاج لمدة أسبوعين، والتوجه للطبيب في حالة وجود أي إصابة أو برد أو رشح، وشرب السوائل الغنية بفيتامين سي".

وزارة الصحة توجه نصائح عاجلة للعائدين من مناسك الحج

وحذر رئيس قسم الحساسية، الحاج من الاختلاط مع الأسرة أو الزوار في الأسبوع الأول بعد العودة من أداء مناسك الحج، مشيرا إلى ضرورة الجلوس في غرفة منفردة وتعويض الجسم بالسوائل التي تم فقدها في فترة أداء مناسك الحج.

 معظم الحجاج يعانون الإجهاد الحرارى ولا بد أن يشربوا السوائل

وأوضح أن معظم الحجاج يعانون الإجهاد الحراري ولا بد أن يشربوا السوائل، وفيما يخص من تعرضوا لحساسية الجلد لا بد من الاعتماد على المرطبات والكريمات لتخفيف أعراض الحساسية، إضافة إلى أنه لا بد على الحاج إجراء الفحوصات السريعة للتأكد من حالاته الصحية بالأخص لمرضى الكلى والسكر والضغط والقلب.

استشاري الحج الزوار مناسك الحج الصحة أداء مناسك الحج

مواد متعلقة

الأرصاد تُحذر: منخفض الهند الموسمى يضرب المنطقة هذا الأسبوع

لمساعدتهم بفترة الامتحانات.. "إكسترا نيوز" تستعرض أبرز النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة

كاميرا "إكسترا نيوز" ترصد توافد الأهالى مصطحبين أبناءهم للجان الثانوية العامة

كاميرا "إكسترا نيوز" ترصد أجواء امتحانات الثانوية العامة

كاتب صحفى: كل اعتراف دولى بفلسطين بمثابة هزيمة للسياسة الإسرائيلية

مراسل "إكسترا نيوز": إسرائيل رفضت دخول شاحنتى غاز من معبر كرم أبوسالم

أستاذ علوم سياسية: معبر رفح لم يُغلق يومًا منذ العدوان الإسرائيلى على غزة

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز المعلومات عن المتحف اليونانى الرومانى بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| كولر يتلقى صدمة من لجنة تخطيط الأهلى بشأن صفقة تريزيجيه

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

إجابة امتحان العربى ثالثة ثانوى 2023/ 2024 اليوم

عقب تصدرها الترند.. القصة الكاملة لأزمة شيرين عبدالوهاب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

فلنَنشغل بعظائم الأمور

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس