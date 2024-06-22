استشارى يحذر من استقبال الزوار لمدة أسبوع عقب العودة من رحلة الحج

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، إن وزارة الصحة وجهت نصائح للحجاج العائدين من مناسك الحج، موضحًا أن موسم الحج يكون به أشخاص من بلاد عديدة قد يكونون حاملين لبعض الفيروسات مما يؤدي لنقل العدوى، مشددًا على أن الراحة مهمة بعد مشقة رحلة الحج وتعرّض بعض الحجاج للإجهاد الحراري.

يمنع أن يكون هناك أحضان مع ذوى الحجاج حتى لا يحدث نقل عدوى

وأوضح الحداد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، ، أنه لا بد من متابعة الحالة الصحية للحاج بعد العودة، مشددا على ضرورة منع استقبال الزوار لمدة أسبوع، "يمنع أن يكون هناك أحضان مع ذوي الحجاج حتى لا يحدث نقل عدوى، فيجب الراحة التامة للحاج لمدة أسبوعين، والتوجه للطبيب في حالة وجود أي إصابة أو برد أو رشح، وشرب السوائل الغنية بفيتامين سي".

وزارة الصحة توجه نصائح عاجلة للعائدين من مناسك الحج

وحذر رئيس قسم الحساسية، الحاج من الاختلاط مع الأسرة أو الزوار في الأسبوع الأول بعد العودة من أداء مناسك الحج، مشيرا إلى ضرورة الجلوس في غرفة منفردة وتعويض الجسم بالسوائل التي تم فقدها في فترة أداء مناسك الحج.

معظم الحجاج يعانون الإجهاد الحرارى ولا بد أن يشربوا السوائل

وأوضح أن معظم الحجاج يعانون الإجهاد الحراري ولا بد أن يشربوا السوائل، وفيما يخص من تعرضوا لحساسية الجلد لا بد من الاعتماد على المرطبات والكريمات لتخفيف أعراض الحساسية، إضافة إلى أنه لا بد على الحاج إجراء الفحوصات السريعة للتأكد من حالاته الصحية بالأخص لمرضى الكلى والسكر والضغط والقلب.