كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم السبت في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيًا بقيم تتراوح من درجتين إلى 3 درجات مئوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، هذا الارتفاع المستمر سيؤدي إلى طقس شديد الحرارة خلال النهار في معظم أنحاء البلاد، في حين سيكون الطقس حارًا على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم السبت في مصر

ويسود طقس شديد الحرارة على أغلب الانحاء خلال ساعات النهار فيما يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات الليل مع وجود حركة نشاط للرياح على كافة محافظات الجمهورية حيث يتميز فصل الصيف بارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة بسبب الكتل الهوائية الصحراوية الجافة.

حالة الطقس اليوم السبت في مصر.. توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

حالة الطقس اليوم السبت في مصر.. توقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع

حالة الطقس غدًا

ستشهد غدًا الأحد طقسًا شديد الحرارة يسود على أغلب الأنحاء، مع استمرار للارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات خلال فترة النهار.

أوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستصل إلى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وإحساس المواطنين بها سيتجاوز هذا الرقم نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة والتي تتجاوز 85%، متابعة أن الأماكن السياحية تجاوزت فيها نسبة الرطوبة 95%، فيما تنخفض نسبة الرطوبة في جنوب البلاد التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية.

حالة الطقس في القاهرة لمدة أسبوع

الأرصاد تحذر من حالة الطقس، أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بأن درجات الحرارة ستواصل ارتفاعها بمقدار يتراوح بين 2 إلى 3 درجات، وذلك بدءًا من يوم السبت وحتى يوم الأربعاء الذي يليه.

تشير التوقعات إلى أن الطقس سيكون حارًا جدًا خلال النهار في معظم المناطق، بينما يكون حارًا على السواحل الشمالية وشديد الحرارة في جنوب سيناء والصعيد.

حالة الطقس في الإسكندرية لمدة أسبوع

تسود أجواء صيفية حارة على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية للبلاد، مع نشاط ملحوظ في حركة الرياح.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية، سجلت محافظة الإسكندرية، ارتفاع في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى 32 درجة مئوية، والصغرى 23 درجة، مع رياح نشطة بلغت سرعتها 32 كم/الساعة.

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