السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موتسيبى: واثق من نجاح النسخة المقبلة من بطولة كأس أمم أفريقيا

باتريس موتسيبي
باتريس موتسيبي

أعرب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، عن ثقته الكبيرة في نجاح كأس أمم أفريقيا 2025 التي ستحتضنها المغرب، مشيرًا إلى التزام «كاف» بضمان قدرة كرة القدم الأفريقية على المنافسة عالميا.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قد حدد خلال اجتماع لجنته التنفيذية الذي انعقد مساء أمس الجمعة، موعد انطلاق النسخة المقبلة لكأس الأمم الأفريقية.

وحدد «كاف» خلال اجتماع اللجنة التنفيذية يوم 21 ديسمبر 2025، موعدا لانطلاق كأس أمم أفريقيا، على أن تقام المباراة النهائية للبطولة يوم 18 يناير 2026.

قال باتريس موتسيبي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم: “أنا واثق من أن كأس أمم أفريقيا 2025، ستكون ناجحة للغاية وستكون أفضل بطولة أمم أفريقية في تاريخ هذه المسابقة".

وأضاف موتسيبي: "أنا معجب أيضًا بالنمو الهائل لكرة القدم النسائية في إفريقيا وأتوقع أن تحقق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 للسيدات نجاحًا هائلاً".

وأكد رئيس «كاف» أن الإعلان عن موعد كأس أمم أفريقيا استغرق وقتاً أطول بكثير من المتوقع، مشيرا إلى أنه كانت هناك مناقشات معقدة وصعبة في بعض الأحيان مع مختلف الأطراف المهتمة، في ضوء رزنامة المباريات الدولية والمحلية الواسعة.

وأكد «كاف» التزامه يلتزم بحماية وتعزيز مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أندية كرة القدم في أوروبا وفي جميع أنحاء العالم، مشيرا إلى التزامه الكامل ببناء علاقات متبادلة المنفعة مع رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والاتحادات القارية الأخرى لكرة القدم والفيفا، ومواصلة إحراز تقدم كبير في تطوير وضمان أن تكون كرة القدم الأفريقية قادرة على المنافسة عالميًا ومن بين الأفضل في العالم.

كما أعرب باتريس موتسيبي عن امتنانه للعاهل المغربي محمد السادس والاتحاد المغربي لكرة القدم وحكومة وشعب المغرب لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2025 وكأس الأمم الأفريقية 2024 للسيدات.

موقف «كاف» بشأن كأس السوبر الأفريقي 2024

أعلن «كاف» أنه استقبل خلال اجتماع اللجنة التنفيذية، مقترحات من دول في الشرق الأوسط لاستضافة كأس السوبر الإفريقي 2024 الذي سيجمع قطبي الكرة المصرية، الأهلي (المُتوج برابطة أبطال إفريقيا)، والزمالك (الفائز بكأس الكونفيدرالية الإفريقية).

«كاف» يحدد موعد كأس أمم أفريقيا 2024 للسيدات

حددت اللجنة التنفيذية لـ "كاف" موعد انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 للسيدات التي ستقام بالمغرب.

وحسبما ذكر "كاف" في بيان رسمي، فإن المباراة الافتتاحية للبطولة يوم 5 يوليو 2025، على أن تقام المباراة النهائية، يوم 26 من نفس الشهر

باتريس موتسيبي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كأس أمم إفريقيا 2025 المغرب كأس الأمم الأفريقية كأس السوبر الإفريقي 2024

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