السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتابع استعدادات رصف الشوارع بالخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد

محافظة الغربية خلال
محافظة الغربية خلال اجتماعه

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، اليوم السبت، اجتماعًا مع رؤساء حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا؛ لمتابعة استعدادات المحافظة لرصف الشوارع خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد، ومناقشة الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المقترح رصفها.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق وتوسعتها والارتقاء بمستوى البنية التحتية لقطاع الطرق؛ تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتيسيرًا لحركة المركبات والمواطنين خلال تنقلاتهم.

وخلال الاجتماع، وجَّه المحافظ، رؤساء حي أول وثان، ومركز ومدينة طنطا، بالبدء في إجراءات إعداد المقايسات الهندسية للشوارع المستهدفة؛ لمراجعتها من الإدارة الهندسية بالمحافظة؛ تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف.

واستعرض المحافظ خلال الاجتماع، المقترحات المُقدمة لرصف الشوارع الرئيسية والطرق المحورية المُزمع تنفيذها، مؤكدًا أن اختيار الشوارع التي سيتم رصفها، تكون طبقًا لأولويات محددة على رأسها (الكثافة السكانية، واحتياجات السكان، والربط بين طرق أساسية ومحورية).

وأكد محافظ الغربية، أن المحافظة مستمرة في دراسة وتفقد الطرق الرئيسية بالمدن وربطها ببعضها البعض، إلى جانب إنشاء طرق جديدة، من أجل خلق محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية داخل المدن.

طارق رحمي محافظ الغربية استعدادات المحافظة لرصف الشوارع وتيسير ا لحركة المركبات والمواطنين رؤساء حي اول وثان ومركز ومدينة طنطا الادارة الهندسية بالمحافظة

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