مشادة كلامية تتطور إلى اشتباكات بالأيدي بين إمام عاشور وفرد أمن.. اعرف التفاصيل الكاملة

اتهم فرد أمن في أحد المولات الشهيرة بالقاهرة، لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بالتعدي عليه بالضرب والسب، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما فجر اليوم، ووفقًا للرواية الرسمية، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أفراد أمن المول يفيد بوقوع مشادة كلامية بين إمام عاشور وأفراد الأمن، بسبب خلافات بينهم.

وبينت التحقيقات الأولية أن إمام عاشور توجه إلى المول برفقة زوجته في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وعند دخولهما تعرضت زوجته للمعاكسة من أحد رواد المول، فاحتج على ذلك مع أفراد الأمن، وتطورت المشادة إلى حدوث اشتباكات بالأيدي.

وأدى الاشتباك إلى إصابة فرد الأمن بكدمة في الرجل، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في المول، وجارٍ استدعاء اللاعب للتحقيق معه في الواقعة.

بيان رسمي من النادي الأهلي

من جانبه، أكد النادي الأهلي في بيان رسمي، أنه على تواصل دائم مع جهات التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد أثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بمعاقبة اللاعب على فعلته، بينما دافع آخرون عنه معتبرين أن تصرفه كان مبررًا للدفاع عن زوجته.

يُذكر أن إمام عاشور من أهم لاعبي النادي الأهلي ومنتخب مصر، وقد حقق معهما العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بدوري أبطال أفريقيا عامي 2020 و2021.

وتعتبر هذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال شهر واحد، حيث تعرض لاعب الأهلي محمود كهربا للاعتداء من قبل أحد أفراد الأمن في أحد المطاعم.

وتُلقي هذه الواقعة الضوء على ظاهرة انتشار ظاهرة العنف في المجتمع المصري، والتي باتت تتكرر بشكل مُقلق في مختلف الأماكن.