السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مشادة كلامية تتطور إلى اشتباكات بالأيدي بين إمام عاشور وفرد أمن.. اعرف التفاصيل الكاملة

إمام عاشور
إمام عاشور

اتهم فرد أمن في أحد المولات الشهيرة بالقاهرة، لاعب النادي الأهلي إمام عاشور بالتعدي عليه بالضرب والسب، وذلك بعد مشادة كلامية نشبت بينهما فجر اليوم، ووفقًا للرواية الرسمية، فقد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أفراد أمن المول يفيد بوقوع مشادة كلامية بين إمام عاشور وأفراد الأمن، بسبب خلافات بينهم.

وبينت التحقيقات الأولية أن إمام عاشور توجه إلى المول برفقة زوجته في ساعة مبكرة من فجر اليوم، وعند دخولهما تعرضت زوجته للمعاكسة من أحد رواد المول، فاحتج على ذلك مع أفراد الأمن، وتطورت المشادة إلى حدوث اشتباكات بالأيدي.

وأدى الاشتباك إلى إصابة فرد الأمن بكدمة في الرجل، ونُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتم التحفظ على كاميرات المراقبة في المول، وجارٍ استدعاء اللاعب للتحقيق معه في الواقعة.

بيان رسمي من النادي الأهلي

من جانبه، أكد النادي الأهلي في بيان رسمي، أنه على تواصل دائم مع جهات التحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وقد أثارت هذه الواقعة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب البعض بمعاقبة اللاعب على فعلته، بينما دافع آخرون عنه معتبرين أن تصرفه كان مبررًا للدفاع عن زوجته.

يُذكر أن إمام عاشور من أهم لاعبي النادي الأهلي ومنتخب مصر، وقد حقق معهما العديد من الإنجازات، أبرزها الفوز بدوري أبطال أفريقيا عامي 2020 و2021.

وتعتبر هذه الواقعة هي الثانية من نوعها خلال شهر واحد، حيث تعرض لاعب الأهلي محمود كهربا للاعتداء من قبل أحد أفراد الأمن في أحد المطاعم.

وتُلقي هذه الواقعة الضوء على ظاهرة انتشار ظاهرة العنف في المجتمع المصري، والتي باتت تتكرر بشكل مُقلق في مختلف الأماكن.

أزمة أمام عاشور إمام عاشور النادي الأهلي مديرية أمن الجيزة إمام عاشور لاعب النادي الأهلي

مواد متعلقة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

اقتحم المول ومعه 15 شخصًا.. أقوال فرد الأمن عن واقعة إمام عاشور

الأكثر قراءة

حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. اعرف التفاصيل

المحكمة تلزم صالح جمعة بدفع 3 ملايين جنيه إلى طليقته

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

امتحان اللغة العربية يمر بسهولة وسط ابتهاج الطلاب واحتفاء الأهالى

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس