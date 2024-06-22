ارتفاع درجات الحرارة.. حالة الطقس غدا الأحد 23 يونيو 2024

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدًا الأحد 23 يونيو 2024 في محافظات مصر، بعد بدء فصل الصيف رسميًا، مؤكدة استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى بقيم من (2-3) درجة.

حالة الطقس غدا الأحد

أكدت الهيئة القومية للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدا الأحد 23 يونيو 2024 ستشهد طقسًا شديد الحرارة يسود على أغلب الأنحاء، مع استمرار للارتفاعات الطفيفة في درجات الحرارة من 2 إلى 3 درجات خلال فترة النهار.

حالة الطقس غدا الأحد 23 يونيو 2024

حالة الطقس غدا الأحد 23 يونيو 2024

"الارتفاعات بقيم درجات الحرارة اليوم في المحافظات الشمالية سيكون غير ملحوظ نظرًا لتأثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يفقد جزءًا من حرارته بمروره على البحر المتوسط، وفي نفس الوقت يحمل كميات كبيرة من بخار الماء ما يتسبب في إحساس عالي بالرطوبة في الجو، وبالتالي مزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة".

أوضحت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستصل إلى 38 درجة مئوية خلال ساعات النهار، وإحساس المواطنين بها سيتجاوز هذا الرقم نتيجة الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة والتي تتجاوز 85%، متابعة أن الأماكن السياحية تجاوزت فيها نسبة الرطوبة 95%، فيما تنخفض نسبة الرطوبة في جنوب البلاد التي تتجاوز فيها درجات الحرارة 45 درجة مئوية.

نصائح للوقاية من درجات الحرارة المرتفعة

لعل أهم النصائح التي لابد أن يجب أن يهتم بها المواطنون للوقاية من ارتفاع درجات الحرارة هي:

1 - تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خصوصًا خلال ساعات الظهيرة.

2 - كما يفضل شرب كميات كبيرة من المياه للحفاظ على الترطيب.

3 - استخدام واقيات الشمس وارتداء القبعات والنظارات الشمسية عند الخروج من المهم أيضًا متابعة 4 - التحديثات الدورية لحالة الطقس من المصادر الموثوقة.

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