السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خلال 3 أيام.. ضبط 70 متهمًا بحوزتهم مخدرات بـ10 ملايين جنيه

ضبط متهمين
ضبط متهمين

وجهت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عدة حملات أمنية مُكبرة استهدفت ضبط مروجي المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي والأكشاك والحدائق العامة والمراسى النيلية على مستوى الجمهورية.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات على مدار 3 أيام عن ضبط 53 قضية متنوعة، بإجمالي 70 متهمًا وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت 85.250 كيلو جرام، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 8.50 كيلو جرام.

كما عُثِرَ بحوزتهم على كمية من مخدر القنب "هيدرو" وزنت 2 كيلو جرام، وكمية من مخدر الآيس"الشابو" وزنت 1.700 كيلو جرام، وكمية من مخدر الأفيون وزنت 1.200 كيلو جرام، وكمية من مخدر القنب "البانجو" وزنت 1 كيلو جرام، وكمية من المادة الفعالة "حشيش إصطناعى" وزنت 500 جرام.

كما تم ضبط 11005 أقراص "ترامادول"، و2525 قرصًا وأمبولات مؤثرة، وتنفيذ 32 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم ضبط (مبلغ مالي - فرد خرطوش وطلقتان – 61 هاتفًا محمولًا – 4 سيارات – 5 دراجات نارية – 24 قطعة سلاح أبيض - 2 ميزان حساس)، وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة حوالي (10.900 مليون جنيه).

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مكافحة المخدرات ضبط مروجى المواد المخدرة بمحيط الأندية الرياضية مراكز الشباب الأكشاك

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