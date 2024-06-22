أدعية لطلاب الثانوية العامة 2024 .. "يا مفهم سليمان فهمني"

يستعد طلاب الثانوية العامة في مصر لانطلاق امتحانات نهاية العام الدراسي، ويتزايد الآن البحث أدعية لطلاب الثانوية العامة 2024 ويبحث الطلاب وأولياء الأمور عن أفضل الأدعية للامتحان، لترديدها في الصلاة لجلب الفلاح والنجاح إلى أبنائهم مع اقتراب اختبارات نهاية العام.

أدعية لطلاب الثانوية العامة 2024

تقدم "الدستور " مجموعة من أدعية لطلاب الثانوية العامة 2024 للمذاكرة لتكتبها وتدعي بها لأبنائك وتضعها في مكان مذاكرتهم ليرددوها بسهولة لضمان النجاح الدراسي:-

1-اللهم يا معلم موسى علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتني الحكمة وفصل الخطاب، اللهم اجعل ألستنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، وأسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.

2-اللهم يا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبًا غير بعيد ويا شاهدًا غير غائب ويا غالبًا غير مغلوب صلِ على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأميّ وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا.

دعاء ليلة الامتحان لطلاب الثانوية العامة 2024

3-اللهم أسألك أن تنشر عليَّ من خزائن رحمتك وذكرني من العلم ما نسيت يا فتاح يا عليم يا خبير يا حكيم يا ذا الجلال والإكرام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كُتِبَ ويُكتَبُ إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

4-اللهم يا جامع الناس إلى يومٍ لا ريب فيه رد إلي حاجتي وأنت أرحم الراحمين، اللهم افتح علينا بسيدنا محمد ما أُغلِق علينا، اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلامًا تامًّا على سيّدنا محمّد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم.

5-اللهم إني أعوذ بك من نسيان ما درست، ومن التشتت وضعف التركيز والقلق، وأسألك يا الله أن تُثبّت المعلومات في ذهني فلا يضيع منها شيء.

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