السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إصابة طالب بوعكة صحية بلجنة مدرسة الشهيد الرائد محمد صلاح إسماعيل بأسيوط (فيديو)

أصيب، منذ قليل، الطالب مينا وحيد لطيف، طالب بالصف الثالث الثانوي، أثناء أداء امتحان اللغة العربية بلجنة مدرسة الشهيد الرائد محمد صلاح إسماعيل، بوسط مدينة أسيوط.

امتحانات الثانوية العامة 

كانت قد تلقت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط إخطارا من إدارة لجنة مدرسة الشهيد الرائد محمد صلاح إسماعيل بإصابة أحد الطلاب بوعكة صحية شديدة أثناء أداء الامتحان وقبل نهاية الوقت الرسمي للامتحانات.

وعلى الفور تم نقل الطالب من خلال سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى لتوقيع الكشف الطبي وتلقي العلاج اللازم.

وكان قد كشف في وقت سابق الأستاذ محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، عن انتظام أعمال الامتحانات داخل لجان الثانوية العامة بالمحافظة، حيث تم توزيع صناديق الأسئلة على الإدارات التعليمية ووصولها إلى لجان الامتحانات في الموعد المحدد لها، وتم فتح اللجان في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحًا لاستقبال الطلاب وانتظام العمل داخل اللجان.

 

 

طالب بالصف الثالث الثانوى بالصف الثالث الثانوى امتحان اللغة العربية اسيوط غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بأسيوط

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