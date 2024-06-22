السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وصول المتهم في مذبحة حدائق المعادي إلى المحكمة

متهم - أرشيفية
متهم - أرشيفية

وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس المتهم بقتل والديه وشقيقه ومسن تدخل للصلح داخل منزلهم بمنطقة حدائق المعادي بسبب خلافات على الميراث لمحكمة الجنايات.

وقررت جهات التحقيق جنوب القاهرة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا يفيد بإقدام مهندس على إنهاء حياة 4 أشخاص من أسرته وصديقه بسبب خلافات بينهم. وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين أن المتهم أطلق أعيرة نارية تجاه والده ووالدته وشقيقه وأحد أصدقائه، مما أدى إلى مصرعهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم وبحوزته بندقية آلية وفرد من ضبطه، وتم عرضه على جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات معه في الحادث.

محكمة جنايات القاهرة منطقة حدائق المعادي خلافات على الميراث جنوب القاهرة غرفة عمليات

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