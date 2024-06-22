برلمانى: ثورة 30 يونيو قصة وطن رفض خطر التفكيك والفوضى واختطاف هويته

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ثورة 30 يونيو ستظل نموذجا فريدا في تاريخ الثورات الشعبية، تعبر عن قصة وطن رفض خطر التفكيك والفوضى واختطاف هويته، وتجاوزها بعزيمته الراسخة التي استطاعت الخلاص من جماعة الإخوان الإرهابية وإسقاط حكم هدد نسيج مصر الوطني في عام واحد فقط، مشيرا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنقذ مصر من مصير مظلم واستعاد للوطن كرامته للمضي في طريق بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق تطلعاته المشروعة في حياة أفضل ومستقبل مشرق لأبنائه ولأجياله القادمة.

صححت مسار الدولة المصرية

أوضح أبوالفتوح، أن الثورة المجيدة صححت مسار الدولة المصرية ودحضت مخططات قوى الشر التي هددت بقاء الدولة المصرية وتماسكها، لافتا إلى أنها كانت شرارة الانطلاق نحو عملية تنمية شاملة للارتقاء بكل مناحي الحياة، التي استلزمت بالتوازي معها مواجهة تحديات عدة بكل أدوات قوتها الشاملة على مدار السنوات الماضية سواء الإرهاب، الذي نجحت قوات الجيش والشرطة البواسل في محاصرته وكسر شوكته، أو محاولات بث عدم الاستقرار والفوضى التي لفظها الشعب العريق بالشائعات والفتن التي كان وعي المصريين حائط صد منيعا تحطمت عليه كل تلك الآمال المغرضة والخبيثة.

وأشار إلى أنه بعد مرور 11 عاما ثورة 30 يونيو 2013، فإن ذكراها ستظل راسخة في أذهان الشعب المصري والتي لولاها لكانت دخلت مصر في حلقة مفرغة من الفوضى والانقسام، مشددا على أن القيادة السياسية عملت على مدار السنوات الماضية بتبني استراتيجيات أحدثت نهضة غير مسبوقة في كل المجالات وغيّرت من وجه مصر أمام العالم أجمع، لتثبت قدرة المصريين على تجاوز التحديات والبناء من جديد في دولته بعد نجاحه في الحفاظ عليها وعلى مؤسساتها، وتأتي تلك الذكرى اليوم بالتزامن مع بدء ولاية رئاسية جديدة يجدد فيها الشعب العهد مع قائده لاستكمال طريق الإصلاح.

حققت إعجازًا بكل المقاييس

أكد أبوالفتوح أن الدولة حققت إعجازا بكل المقاييس رغم كل ما واجهته من تحديات إذ أنفقت خلال الفترة من 2014 حتى 2023 ما تجاوز 9.4 تريليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتحسين جودة الحياة على مختلف المستويات، ومن بينها كان تطوير المناطق غير الآمنة، التي عكست الرؤية الثاقبة للرئيس السيسي في تطوير العمران المصري وبناء بنية تحتية حديثة تستوعب الزيادة السكانية بإنشاء 24 مدينة حتى الآن تزيد من فرص الاستثمارات وترتقي بحياة المصريين، لافتا إلى أن الشعب المصري سيظل ماضيا في طريقه الذي أصر عليه تحت قيادة قائده الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة التنمية المستدامة والمستدامة.