السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد لضم ألفونسو ديفيز من بايرن ميونخ

ألفونسو ديفيز
ألفونسو ديفيز

يستمر الغموض يحوم حول مصير النجم الكندي ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لفريق بايرن ميونخ الألماني، ومدى إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وكانت التقارير الصحفية قد ربطت اسم ألفونسو ديفيز باحتمالية الرحيل عن بايرن ميونخ، في ظل إعجاب ريال مدريد بقدرات اللاعب، ورغبة النادي الإسباني في التعاقد معه في الصيف.

آخر تطورات مفاوضات ريال مدريد لضم ألفونسو ديفيز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ريليفو" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد يريد الحصول على خدمات ألفونسو ديفيز، ولن يستسلم النادي بشأن إتمام الصفقة لصالحه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن هناك اتفاق شفهي بين مسئولي ريال مدريد وألفونسو ديفيز، توصلا خلاله لاتفاق منذ بضعة أشهر بشأن انضمام اللاعب إلى قلعة "سانتياجو برنابيو".

ويريد ألفونسو ديفيز اللعب لصالح فريق ريال مدريد، وكذلك النادي يريد تدعيم مركز الظهير الأيسر.

 

في المقابل، يحاول نادي بايرن ميونخ تجديد عقد ألفونسو ديفيز، أو التفاوض على بيعه والاستفادة منه ماديًا، بدلًا من الرحيل بالمجان في صيف 2025.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للظهير الأيسر الكندي، صاحب الـ23 عامًا، رفقة بايرن ميونخ في صيف 2025.

وكانت التقارير الصحفية قد أشارت، إلى أن مسئولي بايرن ميونخ قدموا عرضًا لتجديد عقد ألفونسو ديفيز، مقابل الحصول على 13 مليون يورو كراتب سنوي، في حين يريد اللاعب الحصول على 20 مليون يورو.

من جانبه، يركز ألفونسو ديفيز على أدائه مع منتخب كندا في بطولة كوبا أمريكا 2024.

وكان منتخب كندا قد خسر أمام الأرجنتين بهدفين دون رد، في المباراة الافتتاحية من بطولة كوبا أمريكا 2024.

ويتواجد منتخب كندا في المجموعة الأولى ببطولة كوبا أمريكا، والتي تضم منتخبات الأرجنتين، بيرو، وتشيلي.

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يذكر أن ألفونسو ديفيز كان قد انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في عام 2019، قادمًا من فانكوفر الكندي، مقابل 14 مليون يورو.

وشارك ديفيز في 195 مباراة مع بايرن ميونخ طوال الخمس سنوات الماضية، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم 31 تمريرة حاسمة.

بينما شارك في 42 مباراة مع بايرن ميونخ في الموسم الماضي 2023-2024، سجل خلالها 3 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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