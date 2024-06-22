مصر للطيران تُسيّر غدًا 24 رحلة جوية من الأراضى المقدسة

استمرارًا للجسر الجوى الذى بدأته مصر للطيران لعودة حجاج بيت الله الحرام من الأراضي المقدسة، تُسيّر الشركة، غدًا الأحد الموافق 23 يونيو،

24 رحلة جوية بواقع:

9 رحلات بخط سير جدة- القاهرة

1 رحلة بخط سير جدة- كوناكري

2 رحلة بخط سير جدة- باماكو

1 رحلة بخط سير الطائف- القاهرة

11 رحلة بخط سير المدينة- القاهرة.





وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية، وتضامن القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية والبحيرة، وقرعة الجيزة والإسكندرية وقنا، وحجاج الترانزيت، وحج أفراد وأجانب وعمل وإقامة.

تحالف ستار العالمى يحتفل بعقد من التميز فى مبنى الركاب 2 بمطار هيثرو

على الجانب الآخر، كان قد احتفل تحالف ستار العالمي، التحالف الرائد عالميًا لشركات الطيران، وشركات الطيران الأعضاء، البالغ عددها 23 شركة، بمرور عقد على بدء التشغيل في مبنى الركاب 2 بمطار هيثرو، المعروف أيضًا باسم مركز تحالف ستار.

ويُعد مركز تحالف ستار بمثابة بوابة رئيسية لشبكة وجهات التحالف العالمية التي تضم 44 وجهة في 23 دولة، وتسيّر شركات الطيران الأعضاء في التحالف حاليًا أكثر من 120 رحلة يوميًا من هذا المركز المميز.

وبهذه المناسبة، تم تقديم وجبات خفيفة مجانية للمسافرين على رحلات شركات الطيران الأعضاء في تحالف ستار العالمي في هذا اليوم الخاص.

وعلى مدار العقد الماضي، حقق مبنى الركاب 2 مكانة رئيسية في تسهيل عمليات السفر السلسة لأكثر من 15 مليون مسافر سنويًا، وهو ما يمثل ما يقرب من 20% من إجمالي السعة المقعدية لمطار هيثرو.

من جانبه، أعرب السيد ثيو باناجيوتولياس، الرئيس التنفيذي لتحالف ستار العالمي، عن امتنانه لمطار هيثرو لدعمه الثابت على مدى العقد الماضي، قائلًا: "يعتبر مطار هيثرو مركزًا حيويًا لشركات الطيران الأعضاء في تحالفنا، ونحن فخورون بتسهيل تجارب سفر سلسة لآلاف المسافرين يوميًا. نيابة عن شركات الطيران الأعضاء في التحالف، أتقدم بالشكر إلى مطار هيثرو على دعمه الذي دام عقدًا من الزمان، والذي يتيح تقديم تجارب سفر رائدة كل يوم ولأعوام مقبلة".