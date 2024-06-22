ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال.. طرق مجربة لتقليل المخاطر

ارتفاع ضغط الدم، ليس مجرد مشكلة للبالغين، يتم تشخيص عدد أكبر من الأطفال والمراهقين بهذه الحالة أكثر من أي وقت مضى، وفقا لجمعية القلب الأمريكية، فإن ما يقرب من 4% من الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

دراسة جديدة

وفقًا لدراسة أجرتها JAMA، كان 35% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 10 إلى 12 عامًا و25% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 19 عامًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم في المرحلة الأولى أو الثانية من ارتفاع ضغط الدم.

إن ترك ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال دون علاج يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية، في وقت لاحق من الحياة. والخبر السار هو أن هناك عدة طرق فعالة للمساعدة في تقليل المخاطر ومراقبة ضغط دم الطفل.

البنجر

غالبًا ما يتم تجاهل البنجر في النظام الغذائي للأطفال، لكنه مليء بالعناصر الغذائية عندما يتعلق الأمر بخفض ضغط الدم. يحتوي البنجر على النترات التي تتحول إلى أكسيد النيتريك في الجسم، ما يساعد على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية.

وجدت دراسة في مجلة التغذية أن تناول عصير الشمندر يخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ لدى البالغين والأطفال.

طرق تضمين البنجر:

عصائر البنجر: امزج البنجر مع الفواكه مثل التفاح والتوت للحصول على مشروب لذيذ وغني بالعناصر الغذائية.

رقائق البنجر المحمص: قم بتقطيع البنجر إلى شرائح رفيعة، ثم قم بتتبيلها واخبزها للحصول على بديل صحي للوجبات الخفيفة.

سلطة البنجر: يُمزج البنجر المطبوخ مع القليل من جبن الفيتا وصلصة الخل الخفيفة للحصول على سلطة

الطعام الصحي

الأكل الصحي ينطوي على الاهتمام الكامل بتجربة تناول الطعام ويمكن أن يساعد في منع الإفراط في تناول الطعام، وهو عامل خطر معروف لارتفاع ضغط الدم.

إن تعليم الأطفال تناول الطعام ببطء والاستمتاع بطعامهم يمكن أن يساعدهم في التعرف على وقت شبعهم وتقليل تناولهم للطعام بشكل عام.

الحيوانات الأليفة

ثبت أن قضاء الوقت مع الحيوانات الأليفة يقلل من التوتر ويخفض ضغط الدم. أبرزت دراسة نشرت في مجلة تمريض الأطفال أن الأطفال الذين يتفاعلون بانتظام مع الحيوانات الأليفة يظهرون انخفاضًا في مستويات ضغط الدم وانخفاضًا في القلق.