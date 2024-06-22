محافظ بورسعيد يتابع سير امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، سير وانتظام العملية الامتحانية لمادة اللغة الغربية للصف الثالث الثانوي، داخل عدد من اللجان، وذلك خلال تفقده غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم للاطمئنان على توافر كل سبل الراحة والأمان للطلاب خلال الامتحان.

امتحانات الثانوية العامة

كما تأكد محافظ بورسعيد من بدء أداء الطلاب للامتحان في مادة اللغة العربية، مطمئنًا من توافر كل سبل الراحة والهدوء والأمان للطلاب، وتأهب جميع الجهات المعنية لتقديم كامل الدعم للطلاب والقائمين على العملية الامتحانية، متمنيا للطلاب النجاح والتميز وأن يكونوا نماذج مشرفة لمحافظتهم وأسرهم.

وأوضح محافظ بورسعيد أن 5872 طالبًا وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد موزعين على 15 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، لافتًا إلى أن مديرية التعليم أنهت تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات.

وشدد محافظ بورسعيد على الاستمرار في توفير الأجواء الامتحانية الملائمة، والتعامل بهدوء وحكمة وضبط النفس وتغليب مصلحة الطلاب، متمنيًا للطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات السداد والتوفيق.