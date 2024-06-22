السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إخلاء سبيل البلوجر "لوشا" بعد ضبطه بسيارة مطموسة اللوحات

لوشا
لوشا

قررت جهات التحقيق في القاهرة، إخلاء سبيل  البلوجر "لوشا"، بعد سداد قيمة الغرامة المستحقة، حيث تم ضبطه لقيادته سيارة مطموسة الأرقام وانتهاء رخصة القيادة، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بإخلاء سبيله.

تفاصيل الواقعة

رصدت أجهزة الأمن، قيام شخص بطمس اللوحات المعدنية والسير بها فى الشوارع بالمخالفة لقانون المرور.

وكشف الفحص قيام البلوجر "لوشا" بالظهور في فيديوهات بسيارة حديثة مطموسة الأرقام، وألقي رجال المباحث القبض على المتهم وبحوزته السيارة.

وتبين أنها مطموسة الأرقام ومنتهية الرخصة، وتم التحفظ على السيارة والمتهم بمنطقة السيدة زينب، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال الواقعة.

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