ضبط 4 قضايا تسلل غير شرعي خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية في ضبط 2027 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 3 قضايا، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 157 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية تم ضبط 4 قضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.