السبت 22 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مأكولات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة 2024

البيض
البيض

يبحث البعض عن مأكولات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة 2024 أثناء فترة الامتحانات تحرص الأمهات على أن تقدم لأبنائها الغذاء الصحي المفيد الغني بالفيتامينات والمعادن الضرورية التي تساعد على تقوية المخ وتعزيز الدورة الدموية، مما يزيد من القدرة على الاستذكار بشكل جيد.

مأكولات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة 2024

 وفيما يلي نرصد لكم مأكولات تساعد على تركيز طلاب الثانوية العامة 2024 وتقوية ذاكرة الطلاب في الامتحانات وأثناء المذاكرة، والمشروبات التي تساعد على التركيز:-

1-البيض

تناول البيض يساعد على زيادة التركيز لأنه يحتوي على فيتامين ب6 وب12، واللذان يساعدان على تعزيز التركيز، حيث إن فيتامين ب12 يدخل في تركيب المواد الكيميائية التي توجد في الدماغ، إضافة إلى الكولين والذي يعتبر من النواقل العصبية التي تساعد على تعزيز الذاكرة وتقويتها.

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2-الباذنجان

الباذنجان من الخضراوات المهمة التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، والتي تساعد في الحفاظ على صحة القلب والدماغ مما يساعد على تقوية الذاكرة.

3-الحليب والعصائر الطبيعية

المشروبات الضرورية التي تساعد على تعزيز الذاكرة خاصة أثناء الامتحانات، حيث إنه يحتوي على البروتينات وفيتامين ب وفيتامين د، وجميعها من الفيتامينات التي تساعد على تصفية الذهن وتقوية التركيز، كما أن شرب العصائر الطبيعية مثل الموز باللبن والجوافة والتفاح.

4-شرب الماء

شرب الماء يساعد على زيادة التركيز وتقوية الذاكرة، حيث إنه يزيد من رد فعل العقل والقدرة على الفهم، ولهذا من المهم تناول أكثر من 7 أكواب من الماء خلال اليوم، خاصة خلال فترة الامتحانات.

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5-السبانخ

تناول السبانخ مهم أثناء فترة الامتحانات لتقوية الذاكرة، حيث إنها تحتوي على نسبة عالية من الحديد، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة، والتي تساعد على حماية خلايا المخ، إضافة إلى تعزيز الجهاز العصبي.

يجيب الابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة والسكريات والحلويات وأنواع الشوكولاتة المختلفة.

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