السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تصدير 24 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا وتداول 29 ألف طن بضائع

موانئ البحر الاحمر
موانئ البحر الاحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 29000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 334  شاحنة و157 سيارة.

 حركة الواردات والصادرات

  وشملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 264 شاحنة و153 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 26000 طن بضائع، 70  شاحنة و4 سيارة. 
 ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LIN HAI 2 والعبارتين سينا والرياض بينما تغادر السفينة DRAGON علي متنها 24 الف طن فوسفات تصدير الي الهند والعبارة سينا، فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية للعبارة  الرياض ( وصول وسفر).

تداول 610 طن و252 شاحنة في ميناء نويبع

كما شهد ميناء نويبع تداول 610 طن، 252 شاحنة وذلك من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث  سفن وهي ايلة، كوين نفرتيتي واور. كما شهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة CORAL SIDEREA علي متنها 2000 طن مادة بروبلين قادمة من الامارات، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2765 راكب بموانيها.

 

مرسى علم تستقبل 5 الاف سائح اليوم علي متن 27 رحلة طيران دولية
 

في سياق آخر يستعد مطار مرسي علم الدولي اليوم السبت، لاستقبال 5 آلاف سائح علي متن 27 رحلة طيران سياحي دولي، وذلك ضمن 143 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع الجاري بداية من امس السبت، وحتى الجمعة المقبل.
 

وتقوم السلطات المختصة داخل المطار عمليه تسهيل الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية عليهم ثم نقلهم الىالفنادق المقرر اقامتهم فيها للاستمتاع بإجازاتهم علي شواطئ البحر الاحمر.

وكشفت جداول التشغيل عن وصول رحلات للمطار بعدد  27 رحلة طيران، بينها 8 رحلات من دولة التشيك، ورحلتين من سلوفاكيا، و4 رحلات من بولندا، و4 رحلات من ألمانيا و4 رحلات من إيطاليا، ورحلتين من النمسا ورحلة من هولندا ورحلة من بلجيكا واخري من المجر.

 

جدير بالذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع الجارى بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبلة 143 رحلة طيرانأغلبها من دول بولندا وألمانيا والتشيك وهولندا وبلجيكا وإيطاليا وعدد من الدول الأخرى المختلفة.

موانئ البحر الأحمر سفن موانئ حركة الصادرات بضائع ميناء سفاجا مطار مرسى علم

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