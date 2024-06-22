وزير التعليم يتفقد لجان الثانوية العامة بمدرسة الجولف الرسمية المتميزة بالشروق

تفقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بمدرسة الجولف الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة الشروق التعليمية، حيث يؤدي بها ٥٢٨ طالبًا وطالبة موزعين على ٢٧ لجنة.

وتفقد الدكتور رضا حجازي، عددًا من اللجان بالمدرسة، أثناء تأدية الطلاب امتحان مادة اللغة العربية، واطمأن الوزير على مستوى الامتحان ووضوح الأسئلة، مؤكدًا لمراقبي اللجان الالتزام بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحان وتوفير الجو المناسب والطمأنينة.

توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب

كما اطمأن الوزير أيضًا على توزيع كتيب المفاهيم على الطلاب، وتوزيع النماذج الأربعة للأسئلة بطريقة صحيحة داخل اللجان.

وشدد الوزير على التأكد من دخول الطلاب اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف الساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

كما تأكد الوزير من قيام الطلاب بتسجيل بياناتهم على ورقة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة، مؤكدًا الاعتداد فقط بالإجابة في البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وعدم الكتابة في كراسة الأسئلة، كما وجه أيضًا الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.

كما شدد الوزير على عدم الغش بأي وسيلة، مؤكدًا أن الوزارة تحيل أي حالة غش يقوم بها الطالب، وملاحظو اللجنة إلى التحقيق، وتحويلهم إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحرص الوزير أيضا على تفقد حجرة الكنترول داخل المدرسة، واطلع على محضر فتح أظرف الأسئلة، والاطمئنان على مدى الالتزام بالتعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات ولجنة الإدارة والتصحيح والمراجعة.