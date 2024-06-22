السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غسلوا 70 مليون جنيه فى العقارات والسيارات.. القبض على تجار مخدرات بالقاهرة

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القاهرة)، لاتهامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات)، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).

كما اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمين بالقاهرة) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات)، وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(40 مليون جنيه تقريبًا).

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة جرائم الأموال العامة غسل أموال الاتجار غير المشروع النقد الأجنبي

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