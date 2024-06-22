السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب مصر للشابات يخسر أمام سويسرا 31–22 فى مونديال اليد

منتخب مصر خسر أمام
منتخب مصر خسر أمام سويسرا

احتل منتخب مصر للشابات مواليد 2004 لكرة اليد المركز الثاني في المجموعة الثانية بالدور الأول لبطولة العالم التي تقام في مقدونيا الشمالية خلال الفترة من 19 إلى 30 يونيو الجاري بعد هزيمته أمام منتخب سويسرا بنتيجة 31–22.

وتأهل منتخب سويسرا للدور الرئيسي برصيد نقطتين ومنتخب مصر بدون نقاط وسيلعب الفريقان في الدور الرئيسي مع منتخبي هولندا ورومانيا.

قدم منتخب مصر عرضا رائعا في الشوط الأول وتأخر بفارق هدف واحد 14–15 وتألقت لوجين أسامة عبدالله ومريم عمر وسجلتا 11 هدفا في الشوط الأول في حين اعتمد منتخب سويسرا على نوريا بوشر التي سجلت خمسة أهداف.

تقدم منتخب مصر 10 -8 بعد 17 دقيقة لكن المنتخب السويسري الأكثر خبرة والذي كان لديه خيارات أكثر في الهجوم نجح في العودة  بهدفين من لين شورمان وأنهى الشوط الأول لصالحه 15-14.

في الشوط الثاني سجل منتخب مصر هدفين فقط في أول 11 دقيقة، وهو ما أعطى منتخب سويسرا فرصة للتقدم 24 – 16 وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 31 – 22.

بذلك يحقق منتخب سويسرا العلامة الكاملة في المجموعة حيث سبق له الفوز على تونس 34 – 26 وعلى شيلي بنتيجة 47-11 بينما فاز منتخب مصرعلى شيلي بنتيجة 26–16 وعلى تونس 25–24 قبل الهزيمة أمام سويسرا.

ويتكون الجهاز الفني لمنتخب الشابات مواليد 2004 من عبده عبد الوهاب المشرف العام على منتخبات السيدات رئيسا للبعثة ورامي عبد اللطيف المدير الفني ومحمد عبد السلام ريشة مدربا عاما ومحمد عباس مدربا لحراس مرمى وحازم حامد محلل الأداء ومنة كرم إدارية والدكتورة ماهيتاب محمد اخصائية العلاج الطبيعى.

واختار الجهاز الفني 16 لاعبة للمشاركة في بطولة العالم وهن: مريم عمر ونادين طارق وندى تامر وتقى كامل ونوال أحمد وجهاد وائل ولوجين أسامة وسارة علوي وسارة أشرف وجنى صلاح ومنى سنبل وكنزي حاتم وشروق محمود ونهى إيهاب وفاطمة محمود وأوكا أحمد.

منتخب مصر للشابات لكرة اليد بطولة العالم للشابات مواليد 2004 لكرة اليد منتخب سويسرا لوجين أسامة مريم عمر

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