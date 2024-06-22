السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المصرية للاتصالات "وى" تمنح عملاءها دقائق مجانية للاطمئنان والتواصل مع ذويهم فى السعودية

وى
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أعلنت الشركة المصرية للاتصالات "وي" عن إتاحة مكالمات مجانية لعملائها للاطمئنان والتواصل مع ذويهم في السعودية من حجاج بيت الله الحرام، وذلك تحت شعار "اطمن على أهلك وحبايبك في السعودية"، وتأتي تلك الخطوة  ضمن جهود الشركة خلال موسم الحج ١٤٤٥هـ في التيسير علي عملائها للتواصل مع أهاليهم وأحبائهم من ضيوف الرحمن وحرصا من الشركة على دعم عملائها في جميع الأوقات.
وأوضحت المصرية للاتصالات "وي" أنها في إطار حرصها على مساعدة عملائها في الاطمئنان على ذويهم ستتم إتاحة 5 دقائق مكالمات مجانية يوميًا لمدة ثلاثة أيام وذلك بداية من اليوم السبت ٢٢ يونيو الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

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