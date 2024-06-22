لا شكاوى من طلاب الثانوية العامة عقب امتحان اللغة العربية بكفرالشيخ

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، أن غرفة العمليات لم ترصد أي شكاوى من طلاب الصف الثالث الثانوي، سواء خلال أو عقب أدائهم امتحان مادة اللغة العربية، وشهدت اللجان متابعة مستمرة من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.



وتابع محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أداء 24157 طالبًا وطالبة بالثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، والطلاب المكفوفين وطلاب مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الامتحانات.

امتحانات الثانوية العامة

واستأنفت امتحانات الثانوية العامة 2024، اليوم السبت، بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، للمواد الأساسية المُضافة للمجموع، بأداء الطلاب امتحان اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملًا.