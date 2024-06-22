"صحة الإسكندرية": انتشار فرق التأمين الطبي بالساحل الشمالي لخدمة المصطافين والعاملين بالمجان

قالت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن فرق التأمين الطبي بالساحل الشمالي تنتشر من خلال العيادات المتنقلة وفرق المبادرات الرئاسية (100 مليون صحة) وفرق التوعية والتثقيف الصحي، لتقديم جميع الخدمات الطبية بالمجان للمصطافين والعاملين والمقيمين بالساحل الشمالي خلال فترة الإجازة الصيفية.

وأشارت إلى تواجد فرق التأمين الطبي بمناطق "كارفور العروبة وقرى سيدرا وكرير لاجون وجولدن بيتش وروزانا ومحطة وقود chill out ".

التأمين الطبي للساحل الشمالي يتم في منطقة العامرية



وأوضحت أن التأمين الطبي للساحل الشمالي يتم في منطقة العامرية الطبية وإدارة برج العرب الطبية وبالتعاون مع الإدارات المختلفة بمديرية الشئون الصحية متمثلة في إدارة القوافل الطبية والرعاية الأساسية والتثقيف الصحي والإعلام والتربية السكانية.

وأضافت أن جميع المواقع تقدم خدمات الكشف والعلاج بالمجان بالإضافة إلى تفعيل مبادرات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة والتي تشمل مبادرة دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والكشف المبكر عن الأورام السرطانية بالمجان.



انتشار فرق التثقيف الصحي لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات

وأكدت انتشار فرق التثقيف الصحي لتقديم المعلومات الصحية الصحيحة والرد على جميع التساؤلات والاستفسارات وإرشاد المواطنين للاستفادة من خدمات المبادرات الرئاسية وكذلك فرق الإعلام والتربية السكانية والتي تنتشر لتقديم الإرشادات عن الصحة الإنجابية والقضية السكانية وتنظيم الأسرة وجميع القضايا التي تخص المرأة.