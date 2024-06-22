محافظ الإسكندرية يتفقد لجان اللغة العربية بسموحة ويُطمئن أولياء الأمور

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، لجان امتحان اللغة العربية بمدارس مجمع زهران بسموحة شرق الإسكندرية، حيث أجرى جولة مرورية على اللجان الامتحانية واطمأن على الطلاب.

وقال محافظ الإسكندرية إنه خلال المرور للاطمئنان على الطلاب، اطمأن على مستوى الامتحان من الطالبات، حيث أكد أن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط، مطمئنًا أولياء الأمور على أبنائهم.

وأكد المحافظ أن الجهات التنفيذية والمديريات بالإسكندرية على أهبة الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، والتنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بالإجراءات اللازمة.

امتحانات الثانوية العامة

وأشار إلى توفير المناخ الجيد أيضًا للمعلم، حيث تم توفير 34 استراحة للملاحظين والقائمين على العملية الامتحانية منها 25 استراحة للرجال و9 استراحات للسيدات، وتم تجهيزها من وسائل التهوية والأثاث والتغذية والتجهيزات بالمستوى الجيد والمناسب للمعلم.

وأوضح أن عدد طلاب الثانوية بالإسكندرية بلغ 54502 طالبًا، وهو عدد أقل من العام الماضي، حيث إنه مؤشر إلى اتجاه العديد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الفني.

وكلّف الشريف جميع الجهات التنفيذية بتكثيف الاستعدادات لتهيئة المناخ الجيد لأداء الامتحانات، مشددًا على ضرورة التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بالإجراءات اللازمة.

ووجَّه المحافظ رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات بشكل فوري، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

جولة محافظ الإسكندرية

جولة محافظ الإسكندرية