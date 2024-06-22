السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتهاء امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتهى طلاب الثانوية العامة 2024، قبل قليل، من أداء امتحان مادة اللغة العربية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وأدى طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية امتحان الدور الأول، صباح اليوم السبت، في مادة اللغة العربية، في أول أيام امتحانات المواد الأساسية المُضافة للمجموع.

كما أدى طلاب مدارس المكفوفين امتحان اللغة العربية (ورقة أولى)، ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا فترة أولى الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (اللغة العربية)، والفترة الثانية مادة مقاييس المفاهيم (اللغة العربية).

امتحانات الثانوية العامة

وحرص الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، على متابعة اليوم الثالث لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث يؤدي الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

واطمأن الوزير قبل بدء الامتحان على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات.

ووجَّه الوزير بتوفير كل السبل التي تحقق الهدوء والأجواء الملائمة للطلاب لتأدية الامتحان في جو مناسب، وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية وتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين في أعمال الامتحانات، ومتابعة استراحات المعلمين، واتخاذ مختلف الإجراءات التي من شأنها توفير سبل الراحة لهم.

طلاب الثانوية العامة اداء امتحان ثالث أيام امتحانات امتحان الدور الأول الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التعليم الفنى رئيس عام امتحانات الثانوية العامة

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