السبت 22 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"كابوتشا" في الدقي وهدوء بأسوان.. "الحرارة" تخيم على الأجواء بمحيط لجان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

وجد ولي أمر طريقة مختلفة للتخفيف من توتره وأولياء الأمور أمام مدرسة الأورمان بمنطقة الدقي أثناء تأدية امتحان اللغة العربية للثانوية العامة، بشراء "الكابوتشا" وتقاسمها معا، في محاولة لترطيب أجسامهم مع ارتفاع درجات الحرارة.

ووزع ولي الأمر “الكابوتشا” على رفاقه أمام اللجنة، لتخفيف حرارة الجو في أثناء 3 ساعات انتظار، مع الدعاء للطلاب والطالبات.

وفي أسوان، شهد محيط مدسة العقاد الثانوية بنين بمدينة أسوان، إحدى مقار اللجان التمتحانية لطلاب الثانوية العامة، صباح اليوم السبت، هدوءا تاما واختفاء أولياء الأمور، في أثناء تأدية الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وارتفاع درجة حرارة الطقس في أسوان حال دون وجود أولياء أمور الطلاب أمام لجان الثانوية العامة.

وشهد شارع لجان مدرسة العقاد الثانوية بنين، وضع حواجز حديدية وكردون أمني لتأمين المقار الامتحانية اثناء تأدية الطلاب لأمتحان مادة اللغة العربية.

كما شهدت مقار لجان امتحانات الثانوية العامة فى مدينة أسوان، صباح اليوم السبت، وضع فراشات لحماية ضباط وأفراد الشرطة المسئولين عن تأمين اللجان الأمتحانية من أشعة الشمس الحارة تزامنً مع ارتفاع درجة حرارة الطقس خلال الآونة الأخيرة.

امتحانات الثانوية العامة 


وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بآداء الطلاب لامتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حالة اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

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