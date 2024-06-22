محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس الدقى

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم السبت، سير امتحانات الثانوية العامة في مادة اللغة العربية للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، وذلك بعدد من المدارس للاطمئنان على انتظام سير العملية الامتحانية، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدرستيّ "الأورمان شيراتون الثانوية بنات" التابعة لإدارة الدقي التعليمية، و"الشهيد العميد أحمد محمد سيد إبراهيم الإعدادية بنين" التابعة لإدارة جنوب الجيزة التعليمية، حيث حرص على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحان ومدى وضوح الأسئلة.

وأكد المحافظ أنه تم التجهيز المسبق لاستقبال الامتحانات، والتي يؤديها هذا العام 87264 طالبًا وطالبة بالشعبتين العلمية والأدبية على مستوى المحافظة، حيث تم تجهيز 192 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالإضافة إلى العمل على توافر وسائل التهوية والإنارة اللازمة داخل اللجان وإجراء الصيانات البسيطة.

وخلال مرور المحافظ على اللجان، شدد على رؤساء اللجان بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على التصدى لكل محاولات الغش واتخاذ الإجراءات اللازمة ومنع دخول الطلاب اللجان الامتحانية بأي أجهزة إلكترونية أو هواتف محمولة أو سماعات.

محافظ الجيزة يتفقد لجان الثانوية العامة

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وهيئة النظافة على استمرار حالة التأهب ومنع أي مظاهر للعشوائية والتعديات ورفع المخلفات ومنع كل مصادر الضوضاء، ورفع الإشغالات والباعة الجائلين من محيط اللجان الامتحانية لتهيئة المناخ الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وبعث محافظ الجيزة رسالة طمأنة إلى أولياء أمور طلاب الثانوية العامة أن الدولة اتخذت إجراءات مشددة لتوفير أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب، بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الصحي الآمن لهم.

وناشد المحافظ أولياء الأمور بعدم التكدس بمحيط اللجان والتعاون مع قوات التأمين حرصًا على صحتهم ولتوفير المناخ الملائم لأبنائهم أثناء أداء الامتحان.

وعقب الجولة، تفقد محافظ الجيزة غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم والمنعقدة لمتابعة انتظام الامتحانات، والتعامل الفوري مع أي معوقات أو أحداث طارئة.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تتابع على مدار اليوم، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم، سير الامتحانات بجميع اللجان للتعامل الفوري مع أي شكوى وسرعة حلها على الفور.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه سيتابع وبشكل يومي انتظام الامتحانات مع توجيه الأجهزة المعنية بالمحافظة، لتقديم أوجه الدعم لتهيئة المناخ الملائم.

من جهته، أكد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه تم تجهيز 48 استراحة على مستوى المحافظة مجهزة بكل سبل الإقامة المناسبة للمراقبين بلجان الثانوية العامة من الخارج، مشيرًا إلى أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تهيئة الجو الملائم للطلاب لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على عدم دخول الطلاب لجان الامتحانات بهواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية.