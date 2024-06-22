"الداخلية" تداهم أوكار العناصر الإجرامية بأسوان ودمياط والإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبوعمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسوان – دمياط – الإسكندرية) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها في مديرية أمن أسوان عن ضبط عدد (5) قضايا اتجار فى المواد المخدرة ضُبط خلالها (10 كيلوجرامات لمخدر الحشيش – 4 كيلوجرامات لمخدر البانجو) بحوزة (5 متهمين لعدد "3 منهم معلومات جنائية)، كما تم ضبط (2 قطعة سلاح نارى "فرد محلي")، وتم تنفيذ عدد (1225) حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي مديرية أمن دمياط تمكنت الحملات الأمنية من ضبط عدد (8) قضايا اتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (12.800 كيلوجرام لمخدر الحشيش – 12.500 كيلوجرام لمخدر البانجو – 3.500 كيلوجرام لمخدر الهيدرو - كمية لمخدر الهيروين – 300 قرص مخدر).. وكذا (بندقية خرطوش – 4 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة (9 متهمين لـ "6 منهم معلومات جنائية").

ونجحت جهود الحملات فى مديرية أمن الإسكندرية من ضبط عدد (2) قضية "اتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (كمية من مخدر الحشيش) بحوزة (متهمين)، كما تم ضبط عدد (3) قضايا أسلحة بيضاء.. ضُبط خلالها (3 قطع أسلحة بيضاء)، بحوزة (3 متهمين)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.