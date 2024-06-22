السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"أم محمود" تتحدى حرارة الشمس أمام لجنة ابنها فى سوهاج: انتظرته 15 عامًا و"هستناه للصبح"

جانب من امتحانات
جانب من امتحانات الثانوية العامة

استظلت سيدة بإحدى الأشجار على الجانب الآخر من طريق يفصلها عن لجنة امتحان ابنها الطالب بـ الثانوية العامة، في انتظار انتهائه من مادة اللغة العربية، أولى المواد المضافة للمجموع.

وتقول “أم محمود”، إنها باقية في مكانها على الرغم من درجة الحرارة المرتفعة، ولم تغادر مثلما قرر معظم أولياء الأمور الذين لم يتحملوا حرارة الشمس، حتى تطمئن على ابنها، بعد خروجه من الامتحان.

تابعت ولي الأمر: "أنا هقعد هنا للصبح تحت الشجرة دي لغاية ما ابنى محمود يطلع من اللجنة واطمن عليه، أنا انتظرته 15سنة عشان ييجي الدنيا، حتى كرمني ربنا بيه".

كانت تلك كلمات بسيطة تحدث بها “أم محمود” لـ"الدستور"، معبرة عن ارتباطها بابنها الذي أنجبته بعد 15 عاما من الحرمان.

امتحانات الثانوية العامة

جدير بالذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بسوهاج لهذا العام، 74 لجنة، بالإضافة إلى 12 لجنة احتياطية، سيؤدي فيها 27733 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، كما تم تسكين طلاب المدارس الخاصة في هذه اللجان الحكومية وفقًا للقواعد والتعليمات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2024 للمواد المضافة للمجموع، اليوم السبت 22 يونيو، بأداء الطلاب امتحان مادة اللغة العربية.

وتقدم لأداء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، 745 ألفًا و86 طالبًا، موزعين على 1981 لجنة سير على مستوى الجمهورية، و7 لجان تقدير، بالإضافة إلى81 طالبًا يؤدون الامتحان داخل السجون و38 طالبًا بمستشفى سرطان الأطفال و255 طالبًا من المكفوفين، و3306 طلاب دمج تعليمي، و1646 طالبًا بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ضرورة أن يلتزم الطالب بحدود تظليل دائرة الإجابة التي يختارها فقط، وبشكل كامل حتى لا يكون هناك شك في إجابته وفي حال اختياره إجابة خاطئة يقوم بوضع علامة × واضحة على الإجابة الخاطئة وتظليل الإجابة الصحيحة تظليلا كاملاً.

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