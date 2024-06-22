حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه بشأن مصير النجم التركي أردا جولر، خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وارتبط اسم أردا جولر بإمكانية الرحيل عن صفوف ريال مدريد في الصيف، خاصة أنه عانى من لعنة الإصابات التي لحقت به منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2023، والتي بدأت بالإصابة في الغضروف المفصلي للركبة، ليخضع لعملية جراحية ناجحة، قبل أن يتعرّض لإصابات عضلية 3

ريال مدريد يحسم موقفه بشأن مستقبل أردا جولر

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نادي ريال مدريد حسم موقفه بشأن مستقبل أردا جولر، خاصة بعد تألقه رفقة منتخب تركيا في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وأصبح أردا جولر خامس أصغر لاعب يسجل هدفًا في بطولة اليورو، بعدما هز شباك جورجيا ليُساهم في فوز تركيا بنتيجة 3-1.

كذلك نجح جولر في تحطيم الرقم القياسي المُسجل باسم كريستيانو رونالدو، ليصبح أصغر لاعب على الإطلاق يسجل هدفًا في ظهوره الأول ببطولة أوروبا.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أن أردا جولر محل اهتمام العديد من كبار الأندية الأوروبية، التي أبدت رغبتها في التعاقد معه، وعلى رأسها ناديي ليفربول الإنجليزي وريال سوسيداد الإسباني.

وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة ريال مدريد حسمت موقفها، مُشيرة إلى استمرار أردا جولر في صفوف الفريق بالموسم المقبل ولن يتم السماح له بالرحيل.

ونوّهت الصحيفة، أن ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، يرى أن أردا جولر يمتلك موهبة مميزة، ولكنها تحتاج إلى التطور بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، من خلال اكتساب خبرات أكثر بالمشاركة في مباريات الموسم الجديد 2024-2025، وذلك في حال استمر على المستوى الذي ظهر به في المباراة الأولى مع منتخب بلاده تركيا في بطولة اليورو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أنشيلوتي ينوي وضع أردا جولر بالقرب من منطقة الجزاء، ومنحه أفضل تدريب ممكن للحصول على فرصة المشاركة في المباريات.

وكان أردا جولر، صاحب الـ19 عامًا، قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2023 الماضي، قادمًا من فناربخشة التركي، بعقد يمتد لمدة 6 سنوات، مقابل 20 مليون يورو.