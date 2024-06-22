النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024.. وتوزيع الدرجات

زاد البحث عن النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024 والتي يمكن لطلاب الشعبة العلمية والأدبية الاعتماد عليها للتدريب على أسئلة امتحانات كافة مواد الثانوية العامة لهذا العام الدراسي حيث أكدت وزارة التربية والتغليم والتعليم الفني على الطلاب اجابة كافة النماذج التي تم وضعها في كل مادة للحصول على درجات افضل.

النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024

يمكن الاستفادة من النماذج الاسترشادية لامتحانات الثانوية العامة 2024 من خلال هذا الرابط (من هنا) في كافة المواد الدراسية للتدريب على أسئلة امتحانات طلاب الشعبة العلمية والأدبية هذا العام 2023-2024 ويمكن معرفة اجابة كافة الأسئلة الموجودة في بمك الأسئلة عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يذكر أن طلاب الثانوية العامة قد خضعوا امتحان المواد خارج المواد الدراسية يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 فيما خضعوا لامتحان المواد الدراسية دخل المجموع اليوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 والتي تستمر لمدة شهرا كاملا في كافة محافظات الجمهورية وفقا للجدول المعتمد.

مجموع درجات الثانوية العامة 2024

جاء مجموع درجات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والأدبية كما يلي:-

درجات مادة اللغة العربية 80 درجة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.

درجات مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.

درجات مادة الفيزياء 60 درجة.

درجات مادة الكيمياء 60 درجة.

درجات مادة الأحياء 60 درجة.

درجات مادة الجيولوجيا 60 درجة.

درجات مادة التاريخ 60 درجة.

درجات مادة الجغرافيا 60 درجة.

درجات مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

درجات مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.

درجات مادة الجبر والهندسة الفراغية 30 درجة.

درجات مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.

درجات مادة الاستاتيكا 30 درجة.

درجات مادة الديناميكا 30 درجة.

وبذلك يكون المجموع الكلي من 410 درجة.

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بالإجابات.. رابط نماذج امتحانات الثانوية العامة 2024 pdf من موقع وزارة التربية والتعليم