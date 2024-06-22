معلم لغة عربية عن امتحان الثانوية العامة: في مستوى الطالب المتوسط

قال مهتدي سلطان، معلم اللغة العربية، إن الامتحان في مستوى الطالب المتوسط بنسبة ٨٠٪ و ٢٠ ٪ تحتاج إلى تركيز عالي جدا، لأن الإجابة غير واضحة بالنظرة السريعة ولكن تحتاج إلى تدقيق وتركيز على الاختيار الصحيح، كما في سؤال الممنوع من الصرف المجرور بالفتحة وكذلك سؤال المصدر الميمي، ولكن باقي النحو واضح ومباشر.

وأضاف في تصريح خاص لموقع “الدستور”: "في النصوص المتحررة حيث توجد بعض الإجابات المتشابهة في الاختيارات، يكون الفاصل بينهم هو التدقيق، وهذا ظهر في النصوص المتحررة الشعرية. ولكن القراءة المتحررة جاءت واضحة جدا، لا تحير فيها أو غموض."

وعن سؤال: "شببتم بينكم في القطر نارا على محتلة"، كانت سلاما، المقصود أن الخلاف الذي حدث بعد وفاة مصطفى كامل الزعيم الوطني أشعل نارا في ماء المطر.

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قال مهتدي سلطان: "القطر التي وردت في بيت الشعر للشاعر أحمد شوقي بضم القاف تجمع على أقطار وهذا به ثقل على كثير من الطلاب والطالبات لأنه يوجد فرق بين القطر بضم القاف وبين القطر بفتح القاف لأن القطر بالفتح تجمع على قطار وقطرات وقطور، ولكنها وردت في القطعة بالضم حيث تظهر الضمة على القاف وعلى هذا يكون الجمع أقطار فقط وهذا الجمع الذي سيعرفه هم قلة من الطلبة والطالبات لأن بعض المدرسين المتخصصين لن يعرفوه".