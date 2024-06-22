عدد طلاب الثانوية العامة 2023-2024 في جميع الشعب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدد طلاب الثانوية العامة 2023-2024 المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة هذا العام والتي انطلقت اليوم للمواد المضافة للمجموع وتخطى عدد طلاب الثانوية العامة 2023-2024 حاجز الـ ٧ مليون طالب على مستوى الجمهورية.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023-2024

وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة 2023-2024 نحو 7 ملايين و450 ألفا و86 طالبا وطالبة، موزعين على الشُعبتين العلمية والأدبية.

عدد طلاب الثانوية العامة 2023-2024 في الاقسام

قسم الأدبي

أما في الشعبة الأدبية، فقد بلغ عدد الطلاب 207 ألفا و685 طالبا وطالبة.



قسم علمي علوم

بلغ عدد الطلاب المتقدمين في شعبة علمي علوم 434 ألفا و574 طالبا وطالبة.

قسم علمي رياضة

في شعبة الرياضيات، بلغ عدد الطلاب 102 ألفا و827 طالبا وطالبة.

عدد طلاب الثانوية العامة بين العام الماضي والحالي

وأوضحت الوزارة في بيان سابق أن هناك زيادة بنسبة 2% في عدد الطلاب الملتحقين بالشُعب العلمية مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت نسبة طلاب الشعبة الأدبية بنسبة 8%. هذه التغيرات تعكس توجه الدولة نحو التركيز على وظائف المستقبل والاهتمام بالباحثين في المجالات العلمية.

جدول امتحانات الثانوية العامة لعام

2024

السبت 22 يونيو:اللغة العربية من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

الثلاثاء 25 يونيو:اللغة الأجنبية الثانية من الساعة 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

السبت 29 يونيو:الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

الثلاثاء 2 يوليو:اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

السبت 6 يوليو:الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

الأربعاء 10 يوليو:الجيولوجيا لطلاب علمي علوم من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا الجبر والهندسة الفراغية لطلاب علمي رياضة من الساعة 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.علم النفس لطلاب الشعبة الأدبية من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

السبت 12 يوليو:التفاضل والتكامل من الساعة 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

الأربعاء 17 يوليو:الأحياء لطلاب علمي علوم من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.الاستاتيكا لطلاب علمي رياضة من الساعة 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.الفلسفة لطلاب الشعبة الأدبية من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا.

السبت 20 يوليو:الديناميكا لطلاب علمي رياضة من الساعة 9 صباحًا إلى 11 صباحًا.

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