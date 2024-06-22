السبت 22 يونيو 2024
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عبد المنعم السيد: اهتمام الدولة بريادة الأعمال يدعم الشركات الناشئة

الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم السيد

قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية والمحلل الاقتصادي، إن هناك اهتمام من الدولة بتعزيز دور الشركات الناشئة التي تساهم فى تنمية الاقتصاد المصري مع رياده الأعمال  والتى تعود إلى وجود عدة سيناريوهات. 

أوضح عبد المنعم السيد في تصريح لـ"الدستور" أن الشركات الناشئة وريادة الأعمال تقوم هي عملية تحديد مشروع تجاري معين يهدف لحل تحدي أو مشكلة ما أو ابتكار جديد، للبدء به والتركيز عليه وتوفير الموارد اللازمة وتنظيمها وتحمل المخاطر في سبيل تحقيق ربح مالي، وتعرف أيضا على أنها عملية إنشاء منظمة أو مجموعة منظمات جديدة أو تطوير منظمات قائمة، وهي بالتحديد إنشاء عمل أو عدة أعمال جديدة أو الاستجابة لفرص جديدة عامةً.

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وأضاف مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، أن وجود ريادة أعمال في مجتمع ما يساعده على التطور والتغير بشكل أفضل، لأنه ببساطة يساعده على التخلص من الأنظمة والتقنيات القديمة واستبدالها بأخرى جديدة توفر من وقته وماله وجهده، لضمان التركيز على العمل والإنتاجية بصورة أفضل لتحقيق النمو الاقتصادي.

سيناريوهات ريادة الأعمال ودور الشركات الناشئة 

كما  أشار الدكتور عبد المنعم إلى أن ترجع  أهمية ريادة الأعمال إلى وجود عدة سيناريوهات منها خلق فرص عمل جديدة حيث تؤدي السلع والخدمات الجديدة التي يقدمها رواد الأعمال إلى توفير فرص عمل جديدة تحفز الاقتصاد، عن طريق تحفيز الأعمال المرتبطة بالقطاعات التي تدعم المشروع الريادي الجديد، بما يؤدي إلى تحسين التنمية الاقتصادية، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على أفراد المجتمع الذي يتواجد فيه المشروع الريادي.

تحسين الدخل القومي

وأردف مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، أن تساهم ريادة الأعمال بفتح باب جديد للثروة يدعم التنمية الاقتصادية للدول، لأن التأثير المتتابع الناجم عن زيادة فرص العمل وارتفاع الأجور إلى تحسين مستوى الدخل القومي بشكل أساسي، والذي يترجم على شكل إيرادات ضريبية تُستثمر في تطوير جميع قطاعات الدولة المتعثرة على اختلافها.

تشجيع البحث والتطوير

كما يري أستاذ الاقتصاد  أن تعتمد ريادة الأعمال على ابتكار السلع والخدمات وتطويرها، لذلك تساهم بتعزيز البحث والتطوير على كافة المستويات لتحقق أفضل الابتكارات الناجحة والتي تمتلك مساهمة إنتاجية فعالة، ومن الجدير بالذكر أنه وبالرغم من أهمية إنتاج أفكار تجارية جديدة فمن الضروري تنمية الأفكار لتطوير هيكل أعمال ناجح.

زيادة شعبية الأفكار المبتكرة

واستطرد عبد المنعم السيد قائلا، إن كثر أولئك الذين يخشون التفكير خارج الصندوق، ولكن رواد الأعمال وجدوا لكسر نمطية الصندوق بمطرقة أفكارهم المبتكرة، فعندما يتصدر الشاشة الأشخاص ذوي غريزة ريادة أعمال، سيسيطرون على العالم أجمع ويغيرون وجهه بأفكارهم وخطط أعمالهم الغير معتادة، وهو ما يزيد من فرص إيجاد منصات مخصصة لاكتشاف أفضل المشاريع الريادية وأكثر كفاءة، وذلك لتحويلها إلى واقع ملموس، وقد قامت الدوله بتقديم العديد من التسهيلات للشركات الناشئة ورواد الأعمال إلا ان هناك العديد من الإجراءات التي يجب أن تقوم الدوله بتدعيمها.

وأكد مدير مركز القاهرة لدراسات الاقتصادية والاستيراتيجية، أن تشجيع رواد الأعمال وتشجيع الشركات الناشئة في السوق المصري وذلك من خلال توفير بيئة مناسبة ومصادر تمويل وتسهيل وصولهم إلى المستثمرين والتحول لمركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وسن قوانين وتشريعات لتعزيز بيئة ريادة الأعمال.

واستكمل أن بيئة ريادة الأعمال ستعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتسهيل التمويل اللازم لهذه المشروعات وتسهيل إجراءات التراخيص، ما يساعد على جذب شريحة عريضة من هذه الشركات.

وذكر أنه بلغت أعداد الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية قفزت من شركتين خلال عام 2014 لتصل إلى 149 شركة خلال الوقت الراهن وهناك طفرة كبيرة في حجم المدفوعات الإلكترونية والدفع عبر وسائل الدفع الإلكترونية والهاتف المحمول، وذلك مع زيادة أعداد شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة.

الشركات الناشئة ريادة الاع دور الدولة تحفيز عدة سيناريوهات

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