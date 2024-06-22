السبت 22 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انتشال جثة غريق من الرياح البحيري بمنشأة القناطر

جثة عامل - أرشيفية
جثة عامل - أرشيفية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، جثة عامل عثر عليها طافية بمياه الرياح البحيري بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر.

بلاغ بالواقعة

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص طافية بمياه الرياح البحيري بدائرة المركز.

 نتيجة الفحص والتحري

 وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري جري انتشال الجثة، وعقب الفحص والتحري وتبين أنها لعامل متوفي نتيجة الغرق لعدم اجادته السباحة جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

قوات الانقاذ النهري ماية المدنية بالجيزة جثة عامل مياه الرياح البحيري منشأة القناطر

مواد متعلقة

قرار جديد من النيابة بشأن جثة شاب عثر عليها في 6 أكتوبر

انتشال جثة شاب غرق أثناء السباحة فى مياه النيل بأسوان

ندب الطب الشرعى لكشف غموض العثور على جثة فتاة بقنا

الأكثر قراءة

زوجته لم تبلغ عن تعرضها للمعاكسة.. مفاجأة جديدة حول "خناقة" إمام عاشور

عاجل.. حالات إغماء وتشنجات بين طلاب الثانوية العامة فى الدقهلية

خطوات التقديم وشروط حجز شقق Valley Towers في حدائق أكتوبر.. اعرف التفاصيل

جمع "القطر" فى امتحان اللغة العربية للثانوية العامة.. إجابة "السؤال المحيّر"

هل تم تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2024؟.. التعليم تُحقق وتتوعد المتورطين

المحكمة تلزم صالح جمعة بدفع 3 ملايين جنيه إلى طليقته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

قراءة الفنجان.. بين الإعلام والإعتام

صفاء النجار

عن الذين لم يأخذوا من حجهم إلا المشقة

ماجد حبته

فيتنام وروسيا.. قلق أمريكي

نرمين يسر

البادئون Starters

حسين دعسة

كيف يحلل توماس فريدمان نهاية السفاح نتنياهو؟!

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «3 - 3»

ماجد حبته

استغلال مشين ليوم اللاجئين

مدحت بشاى

لا لتثوير الفكر النقدى لمجرد الحضور الإعلامى

صور

قلوب الأمهات تُشارك أبناءها رهبة امتحان اللغة العربية

مباراة فوز الأهلي على الداخلية في اللحظات الأخيرة

المصريون يقضون آخر أيام عيد الأضحى المبارك فى حديقة الأسماك

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تستدعى سفير أرمينيا عقب الاعتراف بدولة فلسطين

"هارتس" العبرية: جيش الاحتلال يرغب فى إنهاء الحرب على غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: دمرنا موقعًا داخل المنطقة الإنسانية فى خان يونس